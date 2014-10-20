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Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 октября 2014
Вест Бромвич
20.10.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
8'
С. Сессеньон
65'
С. Бераино
48'
М. Феллайни
87'
Д. Блинд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
М. Рохо
87'
ГОЛ! 2:2!
Д. Блинд
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
С. Сессеньон
85'
82'
Желтая карточка
Д. Блинд
75'
Травма
А. Ди Мария
74'
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Ди Мария
71'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 2:1!
С. Бераино
Пас отдал
К. Брант
65'
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Феллайни
Пас отдал
А. Ди Мария
46'
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
Д. Моррисон
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Сессеньон
Пас отдал
А. Уисдом
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ОП
8
Крейг Гарднер
ОП
29
Стефан Сессеньон
АП
18
Грэм Дорранс
ПП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Майхилл
15
Поконьоли
15
Лескотт
15
Доусон
14
Уисдом
7
Моррисон
8
Гарднер
11
Брант
18
Дорранс
29
Сессеньон
38
Бераино
3-2-1-3-1
43
Де Хеа
17
Блинд
4
Джонс
5
Рохо
2
Рафаэл
23
Шоу
21
Эррера
24
Янузай
64
Мата
11
Ди Мария
32
ван Перси
29
Сессеньон
21
Мулумбу
21
Мулумбу
29
Сессеньон
11
Ди Мария
15
Янг
15
Янг
11
Ди Мария
21
Эррера
25
Феллайни
25
Феллайни
21
Эррера
64
Мата
9
Фалькао
9
Фалькао
64
Мата
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая)
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