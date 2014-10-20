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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Эмполи
Дженоа - Эмполи: обзор матча 20 октября 2014
Дженоа
20.10.2014, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
14'
А. Бертолаччи
77'
Л. Тонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Эмполи
Желтая карточка
А. Бертолаччи
90'
+2
84'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
Замена
Л. Греко
️️️️
Л. Антонелли
79'
Желтая карточка
Д. Перотти
78'
77'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тонелли
Пас отдал
М. Маккароне
76'
Желтая карточка
Д. Кроче
Желтая карточка
Л. Антонини
70'
69'
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Верди
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Я. Фальке
63'
59'
Замена
Ф. Тавано
️️️️
М. Пуччарелли
Замена
Л. Антонини
️️️️
Т. Ринкон
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
А. Матри
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
15
Марчезе
8
Бурдиссо
87
Де Майо
13
Антонелли
91
Бертолаччи
88
Эденилсон
8
Ринкон
44
Фальке
21
Матри
8
Перотти
4-2-1-2
30
Басси
4
Хюсай
24
Ругани
26
Тонелли
6
Мариу Руй
15
Весино
16
Вальдифиори
90
Верди
20
Пуччарелли
7
Маккароне
8
Ринкон
7
Антонини
7
Антонини
8
Ринкон
13
Антонелли
19
Греко
19
Греко
13
Антонелли
44
Фальке
17
Лестьенн
17
Лестьенн
44
Фальке
90
Верди
10
Зелински
10
Зелински
90
Верди
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
20
Пуччарелли
10
Тавано
10
Тавано
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Дженоа
Эмполи
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Дженоа - Эмполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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