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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Торпедо
Уфа - Торпедо: обзор матча 20 октября 2014
Уфа
20.10.2014, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
26'
Х. Ханджич
85'
Д. Билялетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Торпедо
86'
Желтая карточка
К. Комбаров
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
Д. Стеванович
Замена
А. Васильев
️️️️
Х. Ханджич
83'
Желтая карточка
Э. Фримпонг
74'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
В. Галиулин
70'
67'
Замена
У. Виейра
️️️️
И. Шевченко
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
М. Семакин
62'
59'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Р. Мирзов
Желтая карточка
Марсиньо
48'
Желтая карточка
Х. Ханджич
44'
30'
Замена
В. Стеклов
️️️️
Е. Тараканов
ГОЛ! 1:0!
Х. Ханджич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
29
Иван Пауревич
ЦП
21
Вагиз Галиулин
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
55
Егор Тараканов
ОП
14
Антон Путило
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
5
Иван Франьич
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Угу Виейра
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-5-1
1
Юрченко
33
Сухов
34
Тумасян
4
Степанец
44
Тишкин
10
Марсиньо
13
Засеев
14
Семакин
29
Пауревич
21
Галиулин
99
Ханджич
4-2-2-2
30
Жевнов
3
Кокошка
44
Рыков
99
Новосельцев
34
Кацалапов
16
Стеванович
55
Тараканов
9
Комбаров
14
Путило
27
Мирзов
99
Шевченко
21
Галиулин
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
21
Галиулин
99
Ханджич
17
Васильев
17
Васильев
99
Ханджич
14
Семакин
5
Фримпонг
5
Фримпонг
14
Семакин
27
Мирзов
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
27
Мирзов
55
Тараканов
20
Стеклов
20
Стеклов
55
Тараканов
99
Шевченко
10
Угу Виейра
10
Угу Виейра
99
Шевченко
Остались в запасе
Уфа
Торпедо
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
5
Иван Франьич
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
5
Иван Франьич
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Уфа - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Динамо
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