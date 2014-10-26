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    Расписание матчей 26-10-2014

    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 31 тур
    26 октября, воскресенье
    00:30
    Коритиба
    1:1
    Гремио
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    00:30
    Атлетико Минейро
    3:2
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    00:30
    Витория
    3:1
    Крисиума
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    00:30
    Шапекоэнсе
    1:1
    Сантос
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    02:00
    Ботафого
    2:1
    Фламенго
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    02:00
    Интернасьонал
    2:0
    Баия
    Матч завершен
    США. МЛС 2014
    26 октября, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    1:0
    Торонто
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    03:30
    Даллас
    0:2
    Портленд
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    1:0
    Колорадо
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2014, 8 тур, группа B
    26 октября, воскресенье
    12:00
    Жетысу
    2:1
    Спартак
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 11 тур
    26 октября, воскресенье
    12:00
    Уфа (мол)
    1:1
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    16:00
    Краснодар (мол)
    1:0
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    18:00
    Динамо (мол)
    3:0
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2014, 8 тур, группа A
    26 октября, воскресенье
    13:00
    Кайсар
    2:2
    Актобе
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    13:00
    Шахтер
    0:2
    Астана
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    15:00
    Кайрат
    2:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 9 тур
    26 октября, воскресенье
    13:00
    Малага
    4:0
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Эспаньол
    0:0
    Депортиво
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    21:00
    Севилья
    2:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2014/2015), 10 тур
    26 октября, воскресенье
    13:30
    Камбур
    0:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    1:5
    ПСВ
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    16:30
    Зволле
    2:2
    Херенвен
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    18:45
    Экселсиор
    2:1
    Твенте
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 7 тур
    26 октября, воскресенье
    13:30
    Мерсин Идманюрду
    4:2
    Эскишехирспор
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    17:00
    Трабзонспор
    4:4
    Газиантепспор
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:00
    Истанбул Башакшехир
    4:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 11 тур
    26 октября, воскресенье
    13:30
    Спартак
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    13:30
    Уфа
    3:3
    ЦСКА
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Зенит
    5:0
    Мордовия
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2014/2015), 10 тур
    26 октября, воскресенье
    14:00
    Альбасете
    3:4
    Вальядолид
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    18:00
    Жирона
    3:0
    Мирандес
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Луго
    1:1
    Льягостера
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Спортинг
    2:0
    Осасуна
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:15
    Алькоркон
    1:3
    Сарагоса
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    21:00
    Тенерифе
    2:0
    Барселона Б
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 18 тур
    26 октября, воскресенье
    14:00
    Зенит-Ижевск
    2:0
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 28 тур, группа B
    26 октября, воскресенье
    14:00
    Днепр
    1:1
    Неман
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 11 тур
    26 октября, воскресенье
    16:00
    Селтик
    2:0
    Килмарнок
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 12 тур
    26 октября, воскресенье
    16:00
    Рандерс
    3:0
    Оденсе
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Хобро
    0:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:00
    Эсбьерг
    0:0
    Брондбю
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2014/2015), 8 тур
    26 октября, воскресенье
    16:00
    ОФИ
    2:3
    Астерас
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    4:1
    Верия
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    18:15
    Керкира
    1:2
    Платаниас
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    18:15
    Панетоликос
    3:1
    Пантракикос
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    1:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 8 тур
    26 октября, воскресенье
    16:00
    Ювентус
    2:0
    Палермо
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    17:00
    Кьево
    1:2
    Дженоа
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    2:0
    Аталанта
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:00
    Чезена
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:00
    Лацио
    2:1
    Торино
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:00
    Наполи
    6:2
    Верона
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    22:45
    Милан
    1:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2014/2015), 11 тур
    26 октября, воскресенье
    16:00
    Ренн
    2:0
    Лилль
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    18:00
    Генгам
    2:7
    Ницца
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Сент-Этьен
    1:0
    Метц
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 28 тур, группа A
    26 октября, воскресенье
    16:00
    Гомель
    3:0
    Нафтан
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 12 тур
    26 октября, воскресенье
    16:30
    Брюгге
    2:2
    Гент
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Андерлехт
    0:2
    Стандард
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    21:00
    Роял Мускрон-Перувельц
    2:2
    Локерен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 9 тур
    26 октября, воскресенье
    16:30
    Бернли
    1:3
    Эвертон
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    16:30
    Тоттенхэм
    1:2
    Ньюкасл
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Челси
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2014/2015), 9 тур
    26 октября, воскресенье
    17:30
    Вольфсбург
    3:0
    Майнц
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:30
    Боруссия
    0:0
    Бавария
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2014, 28 тур
    26 октября, воскресенье
    17:30
    Русенборг
    3:1
    Санднес Ульф
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    17:30
    Сарпсборг 08
    1:1
    Стабек
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:00
    Викинг
    1:2
    Олесунн
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:00
    Согндаль
    0:1
    Мольде
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:00
    Лиллестрем
    4:1
    Старт
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    22:00
    Буде-Глимт
    2:1
    Бранн
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2014/2015), 12 тур
    26 октября, воскресенье
    17:45
    Спарта
    1:0
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2014/2015), 13 тур
    26 октября, воскресенье
    18:00
    Цюрих
    1:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    18:00
    Вадуц
    1:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2014/2015), 13 тур
    26 октября, воскресенье
    18:30
    Грёдиг
    2:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 8 тур
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Насьональ
    1:0
    Академика
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Эшторил
    1:2
    Белененсеш
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:00
    Спортинг
    4:2
    Маритиму
    Матч завершен
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