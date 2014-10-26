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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - ЦСКА
Уфа - ЦСКА: обзор матча 26 октября 2014
Уфа
26.10.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 3
Завершен
ЦСКА
12'
Ф. Браун Форбс
50'
М. Семакин
87'
Н. Сафрониди
41'
В. Березуцкий
58'
Б. Натхо (П)
90+4'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - ЦСКА
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Б. Натхо
Замена
А. Васильев
️️️️
Марсиньо
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Н. Сафрониди
87'
84'
Желтая карточка
П. Вернблум
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
М. Семакин
79'
74'
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Муса
58'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Натхо
54'
Замена
С. Думбия
️️️️
Г. Миланов
ГОЛ! 2:1!
М. Семакин
50'
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
И. Пауревич
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
В. Березуцкий
Пас отдал
Б. Натхо
Желтая карточка
Х. Ханджич
33'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Браун Форбс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
44
Максим Тишкин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
29
Иван Пауревич
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
21
Вагиз Галиулин
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-1-4-1
1
Юрченко
26
Браун Форбс
44
Тишкин
34
Тумасян
33
Сухов
13
Засеев
10
Марсиньо
29
Пауревич
14
Семакин
21
Галиулин
99
Ханджич
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
26
Еременко
10
Натхо
17
Миланов
7
Муса
14
Семакин
70
Сафрониди
70
Сафрониди
14
Семакин
10
Марсиньо
17
Васильев
17
Васильев
10
Марсиньо
29
Пауревич
5
Фримпонг
5
Фримпонг
29
Пауревич
7
Муса
18
Тошич
18
Тошич
7
Муса
17
Миланов
22
Думбия
22
Думбия
17
Миланов
Остались в запасе
Уфа
ЦСКА
90
Никита Безлихотнов
ПВ
16
Сергей Веремко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
16
Сергей Веремко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Уфа - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 13:15 (прямая)
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