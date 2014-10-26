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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 26 октября 2014
Лацио
26.10.2014, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Торино
15'
Л. Билья
60'
М. Клозе
53'
А. Фарнеруд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Торино
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
С. Лулич
90'
+2
87'
Замена
П. Баррето
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
О. Онази
️️️️
Л. Билья
82'
80'
Замена
Р. Перес
️️️️
А. Фарнеруд
Желтая карточка
М. Клозе
66'
62'
Замена
Амаури
️️️️
М. Бенасси
ГОЛ! 2:1!
М. Клозе
60'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Фарнеруд
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Андерсон
46'
27'
Желтая карточка
М. Бенасси
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
24'
ГОЛ! 1:0!
Л. Билья
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
26
Раду
6
де Врей
39
Каванда
13
Сиани
19
Лулич
16
Пароло
6
Билья
87
Кандрева
7
Андерсон
20
Джорджевич
4-5-1
1
Жилле
36
Дармиан
52
Максимович
15
Глик
24
Моретти
14
Санчес Миньо
9
Фарнеруд
5
Вивес
33
Перес
24
Бенасси
27
Квальярелла
19
Лулич
28
Брафхайд
28
Брафхайд
19
Лулич
6
Билья
12
Онази
12
Онази
6
Билья
7
Андерсон
11
Клозе
11
Клозе
7
Андерсон
9
Фарнеруд
21
Перес
21
Перес
9
Фарнеруд
27
Квальярелла
10
Баррето
10
Баррето
27
Квальярелла
24
Бенасси
11
Амаури
11
Амаури
24
Бенасси
Остались в запасе
Лацио
Торино
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Лацио - Торино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Олимпико
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