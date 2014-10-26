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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 26 октября 2014
Севилья
26.10.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
88'
Д. Суарес
90+3'
К. Бакка (П)
80'
Л. Вьетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Бакка
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Суарес
88'
86'
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
Замена
Э. Банега
️️️️
С. Мбиа
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вьетто
Пас отдал
Кани
79'
Замена
Кани
️️️️
Д. Черышев
Замена
Я. Аспас
️️️️
К. Гамейро
74'
Желтая карточка
С. Мбиа
73'
67'
Желтая карточка
М. Гаспар
66'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
И. Уче
Желтая карточка
Б. Тремулинас
64'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ж. Деулофеу
64'
63'
Замена
Джонатан
️️️️
М. Гомес
27'
Желтая карточка
М. Гомес
21'
Желтая карточка
Д. Черышев
Желтая карточка
Д. Карришу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Кани
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-1-2-1-3
34
Бету
14
Тремулинас
2
Пареха
23
Коке
20
Крыховяк
25
Мбиа
23
Карришу
4
Суарес
10
Деулофеу
70
Бакка
9
Гамейро
4-2-2-2
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
3
Паулиста
24
Коста
14
Тригерос
21
Бруно
16
Гомес
90
Черышев
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Деулофеу
22
Видаль
22
Видаль
10
Деулофеу
25
Мбиа
11
Банега
11
Банега
25
Мбиа
9
Гамейро
10
Аспас
10
Аспас
9
Гамейро
16
Гомес
6
Джонатан
6
Джонатан
16
Гомес
90
Черышев
8
Кани
8
Кани
90
Черышев
14
Уче
10
Вьетто
10
Вьетто
14
Уче
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
3
Адриан Марин
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Вильярреал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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