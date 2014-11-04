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октябрь 2014
ноябрь 2014
Лига чемпионов (2014/2015). группа C, 4 тур
Зенит
1 : 2
Байер
Матч завершен
Бенфика
1 : 0
Монако
Матч завершен
Лига чемпионов (2014/2015). группа A, 4 тур
Мальме
0 : 2
Атлетико
Матч завершен
Ювентус
3 : 2
Олимпиакос
Матч завершен
Лига чемпионов (2014/2015). группа B, 4 тур
Базель
4 : 0
Лудогорец
Матч завершен
Реал
1 : 0
Ливерпуль
Матч завершен
Лига чемпионов (2014/2015). группа D, 4 тур
Арсенал
3 : 3
Андерлехт
Матч завершен
Боруссия Д
4 : 1
Галатасарай
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 19 тур
Волга
1 : 2
Спартак-2
Матч завершен
Домодедово
3 : 4
Леон Сатурн
Матч завершен
Коломна
2 : 4
ЦРФСО
Матч завершен
Москва
4 : 2
Знамя Труда
Матч завершен
Псков
2 : 0
Строгино
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
1 : 2
Химки
Матч завершен
Текстильщик
0 : 0
Торпедо Вл
Матч завершен
Спартак К
0 : 3
Зенит-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 19 тур
Подолье
0 : 4
Факел
Матч завершен
Калуга
0 : 4
Рязань
Матч завершен
Чертаново
2 : 2
Орел
Матч завершен
Тамбов
2 : 1
Арсенал-2
Матч завершен
Выбор-Курбатово
0 : 0
Локомотив
Матч завершен
Авангард
3 : 1
Витязь
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 1
Матч завершен
Металлург Л
0 : 0
Зенит
Матч завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 16 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
Уотфорд
Матч завершен
Брайтон
1 : 0
Уиган Атлетик
Матч завершен
Дерби Каунти
3 : 2
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Ипсвич Таун
2 : 1
Вулверхэмптон
Матч завершен
Лидс
2 : 2
Чарльтон
Матч завершен
Мидлсбро
4 : 0
Норвич Сити
Матч завершен
Миллуолл
2 : 2
Блэкберн
Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
Борнмут
Матч завершен
Болтон
3 : 0
Кардифф
Матч завершен
Рединг
3 : 0
Ротерхэм
Матч завершен