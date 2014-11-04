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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Атлетико
Мальме - Атлетико: обзор матча 04 ноября 2014
Мальме
04.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
30'
Коке
78'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Атлетико
Желтая карточка
М. Эрикссон
90'
+1
Замена
С. Терн
️️️️
Э. Форсберг
87'
Желтая карточка
М. Халсти
83'
Желтая карточка
С. Кроон
82'
78'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гарсия
76'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
69'
Замена
А. Гризманн
️️️️
М. Манджукич
Замена
С. Кроон
️️️️
Э. Йоханссон
64'
53'
Желтая карточка
Хуанфран
52'
Желтая карточка
Д. Годин
51'
Желтая карточка
Ж. Миранда
30'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
Хуанфран
9'
Желтая карточка
Габи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
1
Робин Ольсен
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальме
27
Златан Азинович
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
21
Симон Кроон
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
10
Симон Терн
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
20
Рикардиньо
22
Хеландер
21
Йоханссон
3
Тиннерхольм
7
Эрикссон
4
Халсти
8
Аду
10
Форсберг
92
Телин
9
Розенберг
3-2-3-2
13
Мойя
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
6
Сикейра
6
Коке
14
Габи
66
Туран
14
Гарсия
9
Манджукич
21
Йоханссон
21
Кроон
21
Кроон
21
Йоханссон
10
Форсберг
10
Терн
10
Терн
10
Форсберг
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
9
Манджукич
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Манджукич
Остались в запасе
Мальме
Атлетико
27
Златан Азинович
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
27
Златан Азинович
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальме - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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