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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Байер
Зенит - Байер: обзор матча 04 ноября 2014
Зенит
04.11.2014, вторник, 20:00
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 2
Завершен
Байер
89'
Х. Саломон Рондон
68'
Х. Сон
73'
Х. Сон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Байер
90'
+1
Замена
Р. Крузе
️️️️
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 1:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Рязанцев
89'
Замена
А. Аршавин
️️️️
О. Шатов
87'
Желтая карточка
О. Шатов
82'
82'
Желтая карточка
К. Беллараби
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Кержаков
80'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Данни
80'
79'
Желтая карточка
Д. Донати
Желтая карточка
А. Витсель
76'
73'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
Пас отдал
Ш. Кисслинг
68'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
К. Беллараби
Желтая карточка
Э. Гарай
67'
64'
Замена
С. Бениш
️️️️
Т. Едвай
52'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ю. Брандт
Желтая карточка
Данни
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
(К)
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
22
Анюков
6
Хави Гарсия
10
Данни
27
Шатов
28
Витсель
7
Халк
11
Кержаков
3-2-1-3-1
1
Лено
21
Топрак
4
Спахич
4
Едвай
2
Донати
8
Бендер
10
Чалханоглу
38
Беллараби
8
Брандт
7
Сон
11
Кисслинг
10
Данни
7
Рязанцев
7
Рязанцев
10
Данни
27
Шатов
28
Аршавин
28
Аршавин
27
Шатов
11
Кержаков
23
Рондон
23
Рондон
11
Кержаков
4
Едвай
17
Бениш
17
Бениш
4
Едвай
11
Кисслинг
10
Крузе
10
Крузе
11
Кисслинг
8
Брандт
18
Дрмич
18
Дрмич
8
Брандт
Остались в запасе
Зенит
Байер
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
18
Дарио Крешич
ВР
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Зенит - Байер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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