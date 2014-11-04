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Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Галатасарай
Боруссия Д - Галатасарай: обзор матча 04 ноября 2014
Боруссия Д
04.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
4 : 1
Завершен
Галатасарай
39'
М. Ройс
56'
С. Папастатопулос
74'
Ч. Иммобиле
86'
С. Кайя (АГ)
70'
Х. Балта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Галатасарай
90'
+2
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
С. Кайя
86'
85'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
У. Булут
Замена
А. Рамос
️️️️
С. Бендер
85'
82'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 3:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
П. Обамеянг
74'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
М. Ройс
71'
70'
ГОЛ! 2:1!
Х. Балта
Пас отдал
У. Снейдер
64'
Желтая карточка
Х. Балта
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Кагава
63'
ГОЛ! 2:0!
С. Папастатопулос
Пас отдал
С. Кель
56'
45'
Желтая карточка
С. Инан
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Л. Пищек
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
77
Тарик Камдал
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Галатасарай
26
Синан Болат
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Серкан Куртулуш
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
19
Папастатопулос
5
Бендер
37
Дурм
5
Кель
26
Пищек
22
Мхитарян
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
4-1-3-1-1
16
Муслера
2
Кайя
27
Шеджу
22
Балта
77
Камдал
30
Мело
34
Алтынтоп
8
Инан
21
Джемаили
10
Снейдер
9
Булут
10
Кагава
20
Гюндоган
20
Гюндоган
10
Кагава
5
Бендер
20
Рамос
20
Рамос
5
Бендер
18
Ройс
9
Иммобиле
9
Иммобиле
18
Ройс
34
Алтынтоп
7
Озтекин
7
Озтекин
34
Алтынтоп
9
Булут
17
Йылмаз
17
Йылмаз
9
Булут
Остались в запасе
Боруссия Д
Галатасарай
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Главный тренер
Юрген Клопп
77
Брума
ЛВ
26
Синан Болат
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
26
Синан Болат
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Боруссия Д - Галатасарай
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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