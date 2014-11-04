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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Ливерпуль
Реал - Ливерпуль: обзор матча 04 ноября 2014
Реал
04.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
27'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Ливерпуль
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
86'
84'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Начо
️️️️
А. Арбелоа
83'
Желтая карточка
Марсело
77'
76'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Э. Джан
69'
Замена
С. Джеррард
️️️️
Л. Лейва
68'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Л. Маркович
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Х. Родригес
62'
Желтая карточка
С. Рамос
59'
Желтая карточка
Х. Родригес
52'
47'
Желтая карточка
М. Шкртел
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
(К)
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Лазар Маркович
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
5
Арбелоа
10
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
4-2-1-2-1
22
Миньоле
22
Манкильо
37
Шкртел
2
Туре
5
Морено
23
Джан
6
Лейва
7
Аллен
10
Лаллана
8
Маркович
16
Борини
5
Арбелоа
6
Начо
6
Начо
5
Арбелоа
23
Родригес
18
Бэйл
18
Бэйл
23
Родригес
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
23
Джан
11
Коутиньо
11
Коутиньо
23
Джан
6
Лейва
8
Джеррард
8
Джеррард
6
Лейва
8
Маркович
19
Стерлинг
19
Стерлинг
8
Маркович
Остались в запасе
Реал
Ливерпуль
6
Лукас Торро
ОП
1
Кейлор Навас
ВР
3
Пепе
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Брэд Джонс
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Кейлор Навас
ВР
3
Пепе
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Реал - Ливерпуль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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