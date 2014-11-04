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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Лудогорец
Базель - Лудогорец: обзор матча 04 ноября 2014
Базель
04.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
4 : 0
Завершен
Лудогорец
34'
Б. Эмболо
41'
Д. Гонсалес
59'
Ш. Гаши
65'
М. Сухи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лудогорец
84'
Желтая карточка
Марселиньо
Замена
М. Диас
️️️️
Ф. Фрай
81'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
Ш. Гаши
74'
Замена
Д. Калла
️️️️
Д. Гонсалес
69'
ГОЛ! 4:0!
М. Сухи
65'
63'
Замена
Анисе
️️️️
Ф. Эшпинью
ГОЛ! 3:0!
Ш. Гаши
Пас отдал
Б. Эмболо
59'
46'
Замена
Х. Юнес
️️️️
Р. Безьяк
Желтая карточка
Д. Гонсалес
42'
ГОЛ! 2:0!
Д. Гонсалес
Пас отдал
Ф. Фрай
41'
ГОЛ! 1:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
Ф. Фрай
34'
21'
Замена
А. Александров
️️️️
К. Моци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
17
Дани Абало
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
18
Ахмед Хамуди
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
13
Джованни Сио
ЦФ
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
15
Александар Александров
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
23
Христо Златински
ЦП
12
Анисе
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
3-4-3
31
Вацлик
17
Сухи
5
Шер
4
Сафари
6
Эль-Ненни
20
Фрай
7
Дзуффи
34
Джака
10
Гонсалес
11
Гаши
7
Эмболо
4-1-4-1
27
Стоянов
80
Кайсара
5
Терзиев
27
Моци
2
Ангуло
77
Александров
17
Абало
84
Марселиньо
18
Дьяков
10
Эшпинью
14
Безьяк
20
Фрай
21
Диас
21
Диас
20
Фрай
10
Гонсалес
33
Калла
33
Калла
10
Гонсалес
11
Гаши
10
Дельгадо
10
Дельгадо
11
Гаши
14
Безьяк
99
Юнес
99
Юнес
14
Безьяк
27
Моци
15
Александров
15
Александров
27
Моци
10
Эшпинью
12
Анисе
12
Анисе
10
Эшпинью
Остались в запасе
Базель
Лудогорец
18
Ахмед Хамуди
ЦП
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
23
Христо Златински
ЦП
88
Вандерсон
ЛВ
82
Милан Борян
ВР
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
18
Ахмед Хамуди
ЦП
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
Остались в запасе
23
Христо Златински
ЦП
88
Вандерсон
ЛВ
82
Милан Борян
ВР
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Базель - Лудогорец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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