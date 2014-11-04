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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Монако
Бенфика - Монако: обзор матча 04 ноября 2014
Бенфика
04.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 0
Завершен
Монако
82'
Талиска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Монако
Замена
Бебе
️️️️
Н. Гайтан
90'
+1
86'
Желтая карточка
А. Марсьяль
86'
Замена
В. Жермен
️️️️
Ж. Кондогбиа
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Мариньо
86'
ГОЛ! 1:0!
Талиска
82'
74'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
72'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Л. Траоре
63'
Замена
Н. Дирар
️️️️
Л. Окампос
Замена
Лима
️️️️
А. Самарис
62'
56'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
39'
Желтая карточка
Р. Карвалью
Желтая карточка
Э. Перес
38'
Желтая карточка
А. Самарис
29'
26'
Желтая карточка
Л. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
34
Андре Алмейда
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
94
Талиска
АП
33
Мариньо
ПВ
10
Николас Гайтан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
(К)
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бенфика
1
Артур
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Сезар
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
21
Пицци
АП
9
Лима
ЦФ
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-3-2-1
20
Сезар
34
Алмейда
33
Жардел
4
Луизао
2
Перейра
11
Сальвио
22
Самарис
33
Перес
94
Талиска
33
Мариньо
10
Гайтан
3-2-2-2-1
1
Субашич
24
Раджи
6
Карвалью
3
Курзава
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Моутинью
19
Кондогбиа
10
Карраско
7
Окампос
90
Траоре
10
Гайтан
12
Бебе
12
Бебе
10
Гайтан
33
Мариньо
4
Кристанте
4
Кристанте
33
Мариньо
22
Самарис
9
Лима
9
Лима
22
Самарис
7
Окампос
8
Дирар
8
Дирар
7
Окампос
19
Кондогбиа
98
Жермен
98
Жермен
19
Кондогбиа
90
Траоре
9
Марсьяль
9
Марсьяль
90
Траоре
Остались в запасе
Бенфика
Монако
3
Сезар
ЦЗ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
1
Артур
ВР
21
Пицци
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
3
Сезар
ЦЗ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
1
Артур
ВР
21
Пицци
АП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Бенфика - Монако
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая)
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