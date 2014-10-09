сентябрь 2014
октябрь 2014
Бразилия. Серия А 2014, 27 тур
9 октября, четверг
02:30
Матч завершен
9 октября, четверг
05:00
Матч завершен
9 октября, четверг
05:00
Матч завершен
9 октября, четверг
05:00
Матч завершен
США. МЛС 2014
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа C
9 октября, четверг
22:45
Матч завершен
9 октября, четверг
22:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа G
9 октября, четверг
22:45
Матч завершен