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    Расписание матчей 09-10-2014

    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 27 тур
    9 октября, четверг
    02:30
    Ботафого
    0:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    02:30
    Сан-Паулу
    1:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    02:30
    Коритиба
    1:0
    Крисиума
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    04:00
    Витория
    2:2
    Гойас
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    05:00
    Крузейро
    0:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    05:00
    Гремио
    2:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    05:00
    Фигейренсе
    1:2
    Фламенго
    Матч завершен
    США. МЛС 2014
    9 октября, четверг
    03:30
    Торонто
    0:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    06:30
    Портленд
    3:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа C
    9 октября, четверг
    22:45
    Белоруссия
    0:2
    Украина
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    22:45
    Северная Македония
    3:2
    Люксембург
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    22:45
    Словакия
    2:1
    Испания
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа E
    9 октября, четверг
    22:45
    Англия
    5:0
    Сан-Марино
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    22:45
    Литва
    1:0
    Эстония
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    22:45
    Словения
    1:0
    Швейцария
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа G
    9 октября, четверг
    22:45
    Лихтенштейн
    0:0
    Черногория
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    22:45
    Молдавия
    1:2
    Австрия
    Матч завершен
    9 октября, четверг
    22:45
    Швеция
    1:1
    Россия
    Матч завершен
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