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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Россия
Швеция - Россия: обзор матча 09 октября 2014
Швеция
09.10.2014, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 2 тур
1 : 1
Завершен
Россия
49'
О. Тойвонен
10'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Россия
Желтая карточка
П. Вернблум
90'
+5
88'
Замена
В. Гранат
️️️️
Д. Комбаров
87'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
В. Файзулин
Замена
П. Вернблум
️️️️
К. Чельстрем
86'
Желтая карточка
Й. Элмандер
80'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Н. Бауи
79'
73'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Самедов
Замена
Й. Элмандер
️️️️
О. Тойвонен
57'
Травма
О. Тойвонен
57'
51'
Желтая карточка
Д. Глушаков
ГОЛ! 1:1!
О. Тойвонен
Пас отдал
Д. Дурмаз
49'
Желтая карточка
Э. Зенгин
32'
Пенальти не реализован!
С. Ларссон
13'
12'
Желтая карточка
И. Смольников
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
(К)
ВР
18
Мартин Ольссон
ЛЗ
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛВ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
6
Набиль Бауи
ПВ
20
Ола Тойвонен
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ОП
8
Денис Глушаков
ЦП
17
Олег Шатов
АП
19
Александр Самедов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
23
Йохан Далин
ВР
6
Никлас Хульт
ЛЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
16
Понтус Вернблум
ОП
11
Александер Качаниклич
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Артем Ребров
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Максим Григорьев
ЛП
6
Денис Черышев
ЛВ
8
Юрий Газинский
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-3-2-1
1
Исакссон
5
Бенгтссон
3
Антонссон
4
Гранквист
18
Ольссон
7
Ларссон
21
Дурмаз
9
Чельстрем
22
Зенгин
6
Бауи
20
Тойвонен
4-1-1-2-2
1
Акинфеев
19
Смольников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
23
Комбаров
20
Файзулин
8
Глушаков
19
Самедов
17
Шатов
9
Кокорин
22
Дзюба
9
Чельстрем
16
Вернблум
16
Вернблум
9
Чельстрем
6
Бауи
11
Качаниклич
11
Качаниклич
6
Бауи
20
Тойвонен
11
Элмандер
11
Элмандер
20
Тойвонен
23
Комбаров
14
Гранат
14
Гранат
23
Комбаров
19
Самедов
17
Григорьев
17
Григорьев
19
Самедов
20
Файзулин
9
Дзагоев
9
Дзагоев
20
Файзулин
Остались в запасе
Швеция
Россия
6
Никлас Хульт
ЛЗ
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
23
Йохан Далин
ВР
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Артем Ребров
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Юрий Газинский
ЦП
6
Денис Черышев
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
6
Никлас Хульт
ЛЗ
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
23
Йохан Далин
ВР
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Артем Ребров
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Юрий Газинский
ЦП
6
Денис Черышев
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Швеция - Россия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:30 (прямая)
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