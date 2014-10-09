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Расписание матчей
Евро-2024
Молдова - Австрия
Молдова - Австрия: обзор матча 09 октября 2014
Молдова
09.10.2014, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 2 тур
1 : 2
Завершен
Австрия
27'
А. Дедов (П)
12'
Д. Алаба (П)
51'
М. Янко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Австрия
90'
+2
Желтая карточка
А. Драгович
Замена
А. Патраш
️️️️
Ю. Ерхан
87'
86'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
З. Юнузович
82'
Красная карточка
М. Янко
Желтая карточка
А. Дедов
82'
79'
Замена
К. Ляйтгеб
️️️️
М. Арнаутович
Замена
А. Антонюк
️️️️
А. Кожокарь
65'
51'
ГОЛ! 1:2!
М. Янко
Пас отдал
К. Фукс
46'
Замена
М. Харник
️️️️
М. Забитцер
Замена
Е. Сидоренко
️️️️
И. Пикущак
46'
34'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дедов
27'
26'
Желтая карточка
С. Предль
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Алаба
Желтая карточка
И. Жардан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Артур Ионицэ
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
16
Игорь Пикущак
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Александр Куртеян
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
0
Василе Жардан
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
19
Артур Патраш
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
11
Мартин Харник
ЦФ
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
3-3-2-2
1
Чебану
2
Армаш
15
Жардан
6
Ерхан
4
Головатенко
8
Гацкан
6
Епуряну
7
Ионицэ
13
Кожокарь
10
Дедов
16
Пикущак
3-3-2-2
1
Альмер
17
Кляйн
8
Алаба
15
Предль
3
Драгович
14
Баумгартлингер
5
Фукс
9
Забитцер
10
Юнузович
21
Янко
7
Арнаутович
6
Ерхан
19
Патраш
19
Патраш
6
Ерхан
13
Кожокарь
13
Антонюк
13
Антонюк
13
Кожокарь
16
Пикущак
20
Сидоренко
20
Сидоренко
16
Пикущак
10
Юнузович
6
Илсанкер
6
Илсанкер
10
Юнузович
7
Арнаутович
18
Ляйтгеб
18
Ляйтгеб
7
Арнаутович
9
Забитцер
11
Харник
11
Харник
9
Забитцер
Остались в запасе
Молдова
Австрия
23
Николай Каланча
ВР
0
Василе Жардан
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
25
Алексей Кошелев
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
19
Сергей Георгиев
ПП
Главный тренер
Александр Куртеян
22
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
23
Николай Каланча
ВР
0
Василе Жардан
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
25
Алексей Кошелев
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
19
Сергей Георгиев
ПП
Остались в запасе
22
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Александр Куртеян
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Молдова - Австрия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Зимбру
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