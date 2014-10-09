Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Испания
Словакия - Испания: обзор матча 09 октября 2014
Словакия
09.10.2014, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Испания
17'
Ю. Куцка
87'
М. Стох
82'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Испания
90'
+3
Желтая карточка
С. Касорла
90'
+1
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Н. Гьембер
90'
+1
Желтая карточка
М. Стох
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Стох
Пас отдал
М. Дуриш
87'
Замена
Ф. Кисс
️️️️
Ю. Куцка
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
П. Алькасер
81'
Замена
С. Касорла
️️️️
Хуанфран
71'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Д. Сильва
Замена
М. Стох
️️️️
Р. Мак
61'
58'
Замена
Педро
️️️️
Р. Альбиоль
Замена
М. Дуриш
️️️️
В. Вайсс
54'
44'
Желтая карточка
Д. Сильва
Желтая карточка
Т. Губочан
37'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Куцка
Пас отдал
В. Вайсс
17'
Желтая карточка
Ю. Куцка
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
22
Виктор Пековски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Ян Козак
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Коке
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Словакия
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
8
Филип Кисс
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
8
Карим Геде
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Испания
23
Кико Касилья
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Санти Касорла
ЦП
14
Андер Итурраспе
ЦП
11
Педро
ПВ
9
Родриго
ЦФ
7
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-4-1
23
Козачик
6
Гьембер
4
Дюрица
15
Губочан
3
Шкртел
2
Пекарик
22
Пековски
17
Гамшик
7
Вайсс
19
Куцка
20
Мак
4-1-3-1-1
1
Касильяс
16
Хуанфран
3
Пике
2
Альбиоль
18
Альба
5
Бускетс
6
Иньеста
10
Фабрегас
8
Коке
21
Сильва
19
Коста
19
Куцка
8
Кисс
8
Кисс
19
Куцка
20
Мак
10
Стох
10
Стох
20
Мак
7
Вайсс
21
Дуриш
21
Дуриш
7
Вайсс
16
Хуанфран
20
Касорла
20
Касорла
16
Хуанфран
2
Альбиоль
11
Педро
11
Педро
2
Альбиоль
21
Сильва
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Сильва
Остались в запасе
Словакия
Испания
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
8
Карим Геде
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
23
Кико Касилья
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
14
Андер Итурраспе
ЦП
9
Родриго
ЦФ
7
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
8
Карим Геде
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Остались в запасе
23
Кико Касилья
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
14
Андер Итурраспе
ЦП
9
Родриго
ЦФ
7
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Словакия - Испания
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Под Дубном
Новости команд
Все
Словакия
Испания
Лига наций. Англия в гостях победила Испанию в матче с пятью голами и удалением
00:45
4
У Павлюченко есть только одна майка с Евро-2008: «Было невероятно приятно»
Вчера, 23:13
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
Вчера, 16:57
2
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:25
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
4
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:25
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Лига наций. Англия в гостях победила Испанию в матче с пятью голами и удалением
00:45
4
У Павлюченко есть только одна майка с Евро-2008: «Было невероятно приятно»
Вчера, 23:13
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
Вчера, 16:57
2
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
4
Лига наций: шансы Испании и Англии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+