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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Сан-Марино
Англия - Сан-Марино: обзор матча 09 октября 2014
Англия
09.10.2014, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 2 тур
5 : 0
Завершен
Сан-Марино
25'
Ф. Ягиелка
43'
У. Руни (П)
49'
Д. Уэлбек
72'
Э. Таунсенд
78'
А. Делла Валле (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Сан-Марино
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
А. Делла Валле
78'
ГОЛ! 4:0!
Э. Таунсенд
72'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Уэлбек
66'
63'
Замена
Л. Гасперони
️️️️
Л. Този
ГОЛ! 3:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
49'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Р. Стерлинг
46'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Хендерсон
46'
43'
Желтая карточка
А. Сельва
ГОЛ с пенальти! 2:0!
У. Руни
43'
Желтая карточка
Д. Милнер
38'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Д. Милнер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Калум Чамберс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Джек Уилшир
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
8
Никола Кьяруцци
ЦП
21
Лука Този
ЦП
20
Анди Сельва
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Англия
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Рики Ламберт
ЦФ
Сан-Марино
22
Карло Валентини
ВР
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
14
Гиббс
15
Кэхилл
16
Ягиелка
2
Чамберс
18
Уилшир
8
Хендерсон
4
Милнер
10
Стерлинг
10
Руни
14
Уэлбек
4-2-3
23
Симончини
21
Баттистини
4
Витаиоли
5
Бролли
6
Делла Валле
8
Кьяруцци
21
Този
17
Хирш
7
Витаиоли
20
Сельва
8
Хендерсон
11
Окслэд-Чемберлен
11
Окслэд-Чемберлен
8
Хендерсон
10
Стерлинг
8
Лаллана
8
Лаллана
10
Стерлинг
14
Уэлбек
21
Таунсенд
21
Таунсенд
14
Уэлбек
21
Този
15
Гасперони
15
Гасперони
21
Този
Остались в запасе
Англия
Сан-Марино
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
20
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
22
Карло Валентини
ВР
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
20
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
22
Карло Валентини
ВР
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Статистика матча Англия - Сан-Марино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Марцин Борски
(Варшава)
Стадион:
Уэмбли
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