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Евро-2024
Словения - Швейцария
Словения - Швейцария: обзор матча 09 октября 2014
Словения
09.10.2014, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Швейцария
79'
М. Новакович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Швейцария
82'
Замена
П. Касами
️️️️
Г. Инлер
79'
Желтая карточка
Й. Джуру
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Новакович
79'
74'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Й. Дрмич
Замена
Н. Печник
️️️️
А. Кирм
72'
70'
Замена
С. фон Берген
️️️️
Ф. Сендерос
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
В. Бирса
55'
Замена
Я. Куртич
️️️️
З. Любиянкич
46'
Желтая карточка
З. Любиянкич
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
20
Кевин Кампль
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Гекхан Инлер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Словения
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
21
Мартин Милец
ЦЗ
0
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Доминик Марох
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
14
Ясмин Куртич
ЦП
18
Райко Ротман
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-1-4-2
1
Ханданович
6
Илич
5
Цесар
2
Бречко
22
Мертель
17
Кирм
15
Струна
10
Бирса
20
Кампль
9
Любиянкич
11
Новакович
4-1-2-1-2
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
0
Сендерос
20
Джуру
13
Родригес
10
Джака
8
Инлер
11
Бехрами
23
Шакири
19
Дрмич
9
Сеферович
10
Бирса
14
Лазаревич
14
Лазаревич
10
Бирса
9
Любиянкич
14
Куртич
14
Куртич
9
Любиянкич
17
Кирм
7
Печник
7
Печник
17
Кирм
0
Сендерос
5
фон Берген
5
фон Берген
0
Сендерос
8
Инлер
17
Касами
17
Касами
8
Инлер
19
Дрмич
18
Мехмеди
18
Мехмеди
19
Дрмич
Остались в запасе
Словения
Швейцария
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
21
Мартин Милец
ЦЗ
0
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Доминик Марох
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
18
Райко Ротман
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
21
Мартин Милец
ЦЗ
0
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Доминик Марох
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
18
Райко Ротман
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Словения - Швейцария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Людски врт
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