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Расписание матчей
Евро-2024
Литва - Эстония
Литва - Эстония: обзор матча 09 октября 2014
Литва
09.10.2014, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Эстония
76'
С. Миколюнас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Эстония
Замена
Р. Бениусис
️️️️
Д. Матулевичюс
90'
Желтая карточка
Э. Вайткунас
87'
86'
Вторая желтая
К. Калласте
80'
Замена
А. Пурье
️️️️
М. Вунк
76'
Замена
К. Васильев
️️️️
Й. Линдпере
ГОЛ! 1:0!
С. Миколюнас
Пас отдал
Д. Матулевичюс
76'
64'
Желтая карточка
К. Калласте
64'
Замена
Х. Оямаа
️️️️
С. Зенев
Замена
С. Миколюнас
️️️️
М. Калонас
63'
Желтая карточка
В. Андриюшкевичус
61'
33'
Желтая карточка
С. Зенев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
19
Симонас Станкявичус
ЦФ
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
4
Игорь Морозов
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Римо Хунт
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
4-1-3-2
1
Арлаускис
4
Кьянскас
23
Андриюшкевичус
3
Фрейдгеймас
8
Вайткунас
18
Панка
2
Вицюс
10
Калонас
11
Новиковас
9
Матулевичюс
10
Черных
4-4-2
1
Парейко
15
Клаван
17
Яагер
19
Калласте
3
Бяренгруб
18
Метс
13
Вунк
2
Линдпере
6
Антонов
8
Аниер
10
Зенев
9
Матулевичюс
16
Бениусис
16
Бениусис
9
Матулевичюс
10
Калонас
13
Миколюнас
13
Миколюнас
10
Калонас
2
Линдпере
14
Васильев
14
Васильев
2
Линдпере
13
Вунк
9
Пурье
9
Пурье
13
Вунк
10
Зенев
11
Оямаа
11
Оямаа
10
Зенев
Остались в запасе
Литва
Эстония
14
Витаутас Лукша
ЦП
19
Симонас Станкявичус
ЦФ
12
Эмилиюс Зубас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
7
Артурас Зулпа
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
Главный тренер
Игорь Панкратьев
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Римо Хунт
ЦФ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
4
Игорь Морозов
ЦЗ
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Магнус Перссон
Остались в запасе
14
Витаутас Лукша
ЦП
19
Симонас Станкявичус
ЦФ
12
Эмилиюс Зубас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
7
Артурас Зулпа
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
Остались в запасе
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Римо Хунт
ЦФ
21
Артем Артюнин
ЦЗ
4
Игорь Морозов
ЦЗ
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Главный тренер
Магнус Перссон
Статистика матча Литва - Эстония
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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