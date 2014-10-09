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Евро-2024
Северная Македония - Люксембург
Северная Македония - Люксембург: обзор матча 09 октября 2014
Северная Македония
09.10.2014, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 2 тур
3 : 2
Завершен
Люксембург
20'
А. Трайковски
66'
А. Трайковски (П)
90+2'
Б. Абдурахими
39'
С. Бенси
44'
Д. Тюрпель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Люксембург
ГОЛ! 3:2!
Б. Абдурахими
Пас отдал
А. Яхович
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
К. Филлипс
90'
Желтая карточка
Т. Латерца
Желтая карточка
В. Шиков
75'
75'
Замена
Т. Латерца
️️️️
С. Бенси
70'
Желтая карточка
М. Йениш
70'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
Д. Тюрпель
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Трайковски
66'
63'
Замена
Д. Хольтер
️️️️
Д. Да Мота
62'
Желтая карточка
М. Мутш
Замена
А. Яхович
️️️️
М. Муарем
60'
52'
Желтая карточка
Д. Тюрпель
Замена
Б. Абдурахими
️️️️
А. Ибраими
46'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
А. Цуцули
46'
44'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тюрпель
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Бенси
Желтая карточка
С. Ристовски
26'
Желтая карточка
Д. Мойсов
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Трайковски
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
4
Ардиан Цуцули
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
0
Мухамед Демири
ЦП
14
Муарем Муарем
ЛФ
23
Йован Костовски
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
0
Орхан Адеми
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Бошко Джуровски
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
7
Крис Филлипс
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Северная Македония
22
Андрея Ефремов
ВР
12
Дарко Тофиловски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
3
Александар Дамчевски
ЦЗ
16
Никола Глигоров
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
9
Адис Яхович
ЦФ
19
Бесарт Абдурахими
ЦФ
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
4-1-5
1
Пачовски
4
Цуцули
6
Шиков
5
Мойсов
13
Ристовски
0
Демири
14
Муарем
9
Трайковски
0
Адеми
10
Ибраими
23
Костовски
2-1-4-3
1
Жубер
7
Филлипс
2
Шано
8
Мартинс
3
Йениш
7
Жерсон
17
Мутш
18
Янс
11
Бенси
9
Да Мота
20
Тюрпель
4
Цуцули
8
Алиоски
8
Алиоски
4
Цуцули
14
Муарем
9
Яхович
9
Яхович
14
Муарем
10
Ибраими
19
Абдурахими
19
Абдурахими
10
Ибраими
11
Бенси
14
Латерца
14
Латерца
11
Бенси
9
Да Мота
19
Хольтер
19
Хольтер
9
Да Мота
20
Тюрпель
21
Девилье
21
Девилье
20
Тюрпель
Остались в запасе
Северная Македония
Люксембург
22
Андрея Ефремов
ВР
12
Дарко Тофиловски
ВР
19
Крсте Велкоски
ЦФ
3
Александар Дамчевски
ЦЗ
16
Никола Глигоров
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
21
Мирко Ивановски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Бошко Джуровски
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
1
Антони Морис
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
22
Антонио Луиси
ПВ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
22
Андрея Ефремов
ВР
12
Дарко Тофиловски
ВР
19
Крсте Велкоски
ЦФ
3
Александар Дамчевски
ЦЗ
16
Никола Глигоров
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
21
Мирко Ивановски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Остались в запасе
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
1
Антони Морис
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
22
Антонио Луиси
ПВ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Бошко Джуровски
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Северная Македония - Люксембург
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Тоше Проески
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