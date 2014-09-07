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Расписание матчей 07-09-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
август 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
сентябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
октябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Предыдущий день Следующий день
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа D, 1 тур Таблица
7 сентября, 20:00
Грузия
1 : 2
Ирландия
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Германия
2 : 1
Шотландия
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Гибралтар
0 : 7
Польша
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа F, 1 тур Таблица
7 сентября, 20:00
Венгрия
1 : 2
Северная Ирландия
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Фарерские острова
1 : 3
Финляндия
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Греция
0 : 1
Румыния
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа I, 1 тур Таблица
7 сентября, 20:00
Дания
2 : 1
Армения
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Португалия
0 : 1
Албания
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 9 тур Таблица
7 сентября, 08:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Шинник
Матч завершен
7 сентября, 15:00
Енисей
1 : 0
Волга
Матч завершен
7 сентября, 15:00
Оренбург
0 : 0
Сахалин
Матч завершен
7 сентября, 15:00
Химик
2 : 0
Сибирь
Матч завершен
7 сентября, 16:00
Сочи
1 : 2
Волгарь
Матч завершен
7 сентября, 16:00
Томь
2 : 2
Тосно
Матч завершен
7 сентября, 18:00
Крылья Советов
2 : 0
Балтика
Матч завершен
7 сентября, 19:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 1, 6 тур Таблица
7 сентября, 17:00
Краснодар-2
3 : 1
ФК Сочи-2013
Матч завершен
7 сентября, 17:00
Дружба
1 : 0
Матч отменен
7 сентября, 18:00
ТСК
0 : 2
Витязь
Матч отменен
7 сентября, 18:00
Армавир
2 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
7 сентября, 18:30
Афипс
2 : 2
Черноморец
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 6 тур Таблица
7 сентября, 17:00
Алания
2 : 2
Ротор
Матч завершен
7 сентября, 17:00
Анжи-2
0 : 1
Матч завершен
7 сентября, 17:00
1 : 0
МИТОС
Матч завершен
7 сентября, 18:00
Ангушт
3 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
7 сентября, 18:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Терек-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 9 тур Таблица
7 сентября, 16:00
Носта
1 : 1
Волга
Матч завершен
7 сентября, 16:00
Динамо Киров
1 : 1
Сызрань-2003
Матч завершен
7 сентября, 18:00
КАМАЗ
4 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
7 сентября, 18:00
Рубин-2
4 : 2
Спартак
Матч завершен
7 сентября, 18:30
Лада-Тольятти
0 : 2
Челябинск
Матч завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 3 тур Таблица
7 сентября, 14:00
Понферрадина
4 : 1
Бетис
Матч завершен
7 сентября, 19:00
Мирандес
1 : 2
Алькоркон
Матч завершен
7 сентября, 20:15
Вальядолид
3 : 1
Расинг
Матч завершен
7 сентября, 21:00
Барселона Б
4 : 1
Сарагоса
Матч завершен
7 сентября, 23:00
Леганес
3 : 1
Мальорка
Матч завершен
7 сентября, 23:00
Лас-Пальмас
3 : 0
Луго
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
7 сентября, 04:00
Боливия
0 : 4
Эквадор
Матч завершен
7 сентября, 06:00
Чили
- : -
Мексика
Не начался
7 сентября, 18:00
Косово
1 : 0
Оман
Матч завершен
7 сентября, 20:30
Парагвай
0 : 0
ОАЭ
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Сербия
1 : 1
Франция
Матч завершен
7 сентября, 23:00
Марокко
3 : 0
Ливия
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
7 сентября, 03:30
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
Канзаc Сити
Матч завершен
7 сентября, 04:30
Динамо Хьюстон
3 : 2
Монреаль
Матч завершен
7 сентября, 06:00
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
7 сентября, 06:00
Реал Солт-Лейк
2 : 1
Даллас
Матч завершен
7 сентября, 23:00
Коламбус
3 : 0
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 19 тур Таблица
7 сентября, 01:30
Фламенго
0 : 1
Гремио
Матч завершен
7 сентября, 01:30
Сантос
3 : 1
Витория
Матч завершен
7 сентября, 04:00
Шапекоэнсе
0 : 0
Гойас
Матч завершен
7 сентября, 23:00
Флуминенсе
3 : 3
Крузейро
Матч завершен
7 сентября, 23:00
Сан-Паулу
2 : 0
Спорт Ресифи
Матч завершен
7 сентября, 23:00
Атлетико Минейро
1 : 0
Ботафого
Матч завершен
7 сентября, 23:00
Крисиума
0 : 0
Коринтианс
Матч завершен
Россия
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