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август 2014
сентябрь 2014
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа D, 1 тур
Грузия
1 : 2
Ирландия
Матч завершен
Германия
2 : 1
Шотландия
Матч завершен
Гибралтар
0 : 7
Польша
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа F, 1 тур
Венгрия
1 : 2
Северная Ирландия
Матч завершен
Фарерские острова
1 : 3
Финляндия
Матч завершен
Греция
0 : 1
Румыния
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа I, 1 тур
Дания
2 : 1
Армения
Матч завершен
Португалия
0 : 1
Албания
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 9 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
Шинник
Матч завершен
Енисей
1 : 0
Волга
Матч завершен
Оренбург
0 : 0
Сахалин
Матч завершен
Химик
2 : 0
Сибирь
Матч завершен
Сочи
1 : 2
Волгарь
Матч завершен
Томь
2 : 2
Тосно
Матч завершен
Крылья Советов
2 : 0
Балтика
Матч завершен
Сокол
2 : 1
Тюмень
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 1, 6 тур
Краснодар-2
3 : 1
ФК Сочи-2013
Матч завершен
Дружба
1 : 0
Матч отменен
ТСК
0 : 2
Витязь
Матч отменен
Армавир
2 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Афипс
2 : 2
Черноморец
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 6 тур
Алания
2 : 2
Ротор
Матч завершен
Анжи-2
0 : 1
Матч завершен
1 : 0
МИТОС
Матч завершен
Ангушт
3 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
Спартак-Нальчик
0 : 0
Терек-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 9 тур
Носта
1 : 1
Волга
Матч завершен
Динамо Киров
1 : 1
Сызрань-2003
Матч завершен
КАМАЗ
4 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Рубин-2
4 : 2
Спартак
Матч завершен
Лада-Тольятти
0 : 2
Челябинск
Матч завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 3 тур
Понферрадина
4 : 1
Бетис
Матч завершен
Мирандес
1 : 2
Алькоркон
Матч завершен
Вальядолид
3 : 1
Расинг
Матч завершен
Барселона Б
4 : 1
Сарагоса
Матч завершен
Леганес
3 : 1
Мальорка
Матч завершен
Лас-Пальмас
3 : 0
Луго
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Боливия
0 : 4
Эквадор
Матч завершен
Чили
- : -
Мексика
Не начался
Косово
1 : 0
Оман
Матч завершен
Парагвай
0 : 0
ОАЭ
Матч завершен
Сербия
1 : 1
Франция
Матч завершен
Марокко
3 : 0
Ливия
Матч завершен
США. МЛС 2014
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
Канзаc Сити
Матч завершен
Динамо Хьюстон
3 : 2
Монреаль
Матч завершен
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
2 : 1
Даллас
Матч завершен
Коламбус
3 : 0
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 19 тур
Фламенго
0 : 1
Гремио
Матч завершен
Сантос
3 : 1
Витория
Матч завершен
Шапекоэнсе
0 : 0
Гойас
Матч завершен
Флуминенсе
3 : 3
Крузейро
Матч завершен
Сан-Паулу
2 : 0
Спорт Ресифи
Матч завершен
Атлетико Минейро
1 : 0
Ботафого
Матч завершен
Крисиума
0 : 0
Коринтианс
Матч завершен