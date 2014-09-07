Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Тосно
Томь - Тосно: обзор матча 07 сентября 2014
Томь
07.09.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 2
Завершен
Тосно
80'
А. Димидко
90+1'
И. Михалев
24'
А. Пазин
32'
Н. Зайцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Тосно
90'
+3
Желтая карточка
В. Романенко
ГОЛ! 2:2!
И. Михалев
90'
+1
90'
Замена
В. Филатов
️️️️
Б. Хадарцев
83'
Замена
А. Павленко
️️️️
К. Берхамов
82'
Желтая карточка
А. Бочков
ГОЛ! 1:2!
А. Димидко
Пас отдал
Н. Баженов
80'
Пенальти не реализован!
П. Голышев
70'
58'
Желтая карточка
Н. Ревишвили
46'
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
А. Радченко
Замена
А. Димидко
️️️️
Е. Башкиров
46'
Замена
А. Святов
️️️️
В. Сорокин
38'
32'
ГОЛ! 0:2!
Н. Зайцев
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Пазин
14'
Желтая карточка
В. Пономарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
24
Михаил Горелишвили
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
4-1-3-2
1
Солосин
21
Миланов
26
Бендзь
25
Йиранек
11
Темников
44
Башкиров
15
Сорокин
34
Сабитов
32
Баженов
72
Голышев
39
Михалев
4-2-1-2-1
77
Ревишвили
88
Наваловский
3
Зайцев
19
Пономарев
46
Цховребов
11
Пазин
25
Бочков
7
Берхамов
77
Романенко
10
Хадарцев
27
Радченко
15
Сорокин
47
Святов
47
Святов
15
Сорокин
44
Башкиров
2
Димидко
2
Димидко
44
Башкиров
10
Хадарцев
21
Филатов
21
Филатов
10
Хадарцев
7
Берхамов
8
Павленко
8
Павленко
7
Берхамов
27
Радченко
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
27
Радченко
Остались в запасе
Томь
Тосно
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
24
Михаил Горелишвили
ОП
1
Алексей Дугнист
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
24
Михаил Горелишвили
ОП
1
Алексей Дугнист
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Статистика матча Томь - Тосно
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Тосно
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+