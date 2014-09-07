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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Ливия
Марокко - Ливия: обзор матча 07 сентября 2014
Марокко
07.09.2014, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Ливия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марокко - Ливия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
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0 : 3
04.07.2026
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Чемпионат мира, 1/16 финала
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1 : 1
30.06.2026
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4 : 2
25.06.2026
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Либерия
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31.03.2026
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0 : 0
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