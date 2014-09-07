Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Армения
Дания - Армения: обзор матча 07 сентября 2014
Дания
07.09.2014, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 1 тур
2 : 1
Завершен
Армения
65'
П. Хейбьерг
80'
Т. Каленберг
50'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Армения
84'
Замена
А. Дашян
️️️️
Э. Манучарян
ГОЛ! 2:1!
Т. Каленберг
Пас отдал
Н. Бендтнер
80'
75'
Желтая карточка
А. Едигарян
Замена
Т. Каленберг
️️️️
В. Квист
74'
71'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
Г. Мхитарян
66'
Замена
Т. Восканян
️️️️
Р. Арзуманян
ГОЛ! 1:1!
П. Хейбьерг
65'
Замена
Ж. Окоре
️️️️
С. Кьер
57'
Замена
Л. Вибе
️️️️
Л. Шоне
56'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Г. Казарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Армения
1
Роман Березовский
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Дания
0
Николай Ларсен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
0
Расмус Вюрц
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
21
Лассе Вибе
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
0
Леон Андреасен
ПП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
2
Алекс
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
8
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
26
Бойлесен
4
Кьер
12
Бьелланд
2
Анкерсен
7
Квист
23
Хейбьерг
2
Крон-Дели
19
Шоне
10
Эриксен
11
Бендтнер
3-2-4-1
1
Березовский
5
Арзуманян
0
Мкоян
3
Ароян
13
Оганесян
20
Айрапетян
12
Казарян
7
Едигарян
9
Овсепян
18
Мхитарян
22
Манучарян
4
Кьер
0
Окоре
0
Окоре
4
Кьер
7
Квист
13
Каленберг
13
Каленберг
7
Квист
19
Шоне
21
Вибе
21
Вибе
19
Шоне
5
Арзуманян
4
Восканян
4
Восканян
5
Арзуманян
18
Мхитарян
8
Пиццелли
8
Пиццелли
18
Мхитарян
22
Манучарян
20
Дашян
20
Дашян
22
Манучарян
Остались в запасе
Дания
Армения
18
Даниэль Васс
ЦП
0
Николай Ларсен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
0
Расмус Вюрц
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
0
Леон Андреасен
ПП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
2
Алекс
ЦЗ
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
6
Карлен Мкртчян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
0
Николай Ларсен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
0
Расмус Вюрц
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
0
Леон Андреасен
ПП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
2
Алекс
ЦЗ
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
6
Карлен Мкртчян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Дания - Армения
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Дания
Армения
Тренер сборной Португалии выложил пост после 1:4 от Дании
00:17
Мостовой оценил разгром Португалии после ухода Роналду
Вчера, 22:36
4
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
Вчера, 16:45
Фаны Дании скандировали «Месси! Месси!» на матче с Португалией
Вчера, 16:25
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Тренер сборной Португалии выложил пост после 1:4 от Дании
00:17
Мостовой оценил разгром Португалии после ухода Роналду
Вчера, 22:36
4
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
Вчера, 16:45
Фаны Дании скандировали «Месси! Месси!» на матче с Португалией
Вчера, 16:25
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
Вчера, 11:46
5
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
12 ноября
1
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+