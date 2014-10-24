Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2014
октябрь 2014
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 11 тур
Урал
1 : 0
Арсенал
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 9 тур
Сельта
3 : 0
Леванте
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 9 тур
Вердер
0 : 1
Кельн
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 11 тур
Тулуза
0 : 2
Ланс
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 11 тур
0 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
4 : 1
Ростов (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 14 тур
Фулхэм
3 : 0
Чарльтон
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 7 тур
Карабюкспор
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
Касымпаша
2 : 0
Коньяспор
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 12 тур
Льерс
0 : 1
Мехелен
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 12 тур
Силькеборг
1 : 2
Вестсьелланд
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 0
Дордрехт
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 28 тур
Волеренга
1 : 2
Одд
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 8 тур
Витория Сетубал
0 : 1
Витория Гимараеш
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 11 тур
Абердин
1 : 0
Мазервелл
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 12 тур
Высочина
2 : 0
Матч завершен
Динамо
1 : 1
Славия
Матч завершен
Богемианс 1905
2 : 4
Слован
Матч завершен