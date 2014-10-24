Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Кельн
Вердер - Кельн: обзор матча 24 октября 2014
Вердер
24.10.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Кельн
59'
Э. Уджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Кельн
Желтая карточка
С. Гарсия
86'
78'
Замена
Д. Марох
️️️️
С. Цоллер
Замена
Д. Зелке
️️️️
С. Макиади
74'
69'
Замена
С. Пешко
️️️️
Д. Швенто
Замена
Н. Петерсен
️️️️
И. Хайрович
62'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
Л. Калдирола
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
Э. Уджа
Пас отдал
Д. Швенто
58'
Замена
Э. Уджа
️️️️
Д. Халфар
Желтая карточка
З. Юнузович
37'
Желтая карточка
Л. Калдирола
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Вердер
22
Райф Хусич
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Казуке Нагасава
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
4-4-1-1
30
Вольф
5
Калдирола
4
Предль
6
Гальвез
8
Фритц
3
Гарсия
16
Юнузович
31
Бартельс
16
Макиади
20
Хайрович
9
Ди Санто
3-2-4-1
1
Хорн
6
Виммер
3
Маврай
16
Ольковски
7
Фогт
14
Хектор
31
Риссе
81
Швенто
33
Леманн
28
Халфар
6
Цоллер
5
Калдирола
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
5
Калдирола
16
Макиади
9
Зелке
9
Зелке
16
Макиади
20
Хайрович
18
Петерсен
18
Петерсен
20
Хайрович
6
Цоллер
5
Марох
5
Марох
6
Цоллер
81
Швенто
21
Пешко
21
Пешко
81
Швенто
28
Халфар
11
Уджа
11
Уджа
28
Халфар
Остались в запасе
Вердер
Кельн
2
Марнон Буш
ПЗ
22
Райф Хусич
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
2
Марнон Буш
ПЗ
22
Райф Хусич
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Остались в запасе
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Вердер - Кельн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Кельн
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+