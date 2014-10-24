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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леванте
Сельта - Леванте: обзор матча 24 октября 2014
Сельта
24.10.2014, пятница, 23:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
27'
Х. Ларривей
83'
Х. Ларривей
90+1'
А. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леванте
ГОЛ! 3:0!
А. Лопес
Пас отдал
М. Крон-Дели
90'
+1
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Ларривей
84'
ГОЛ! 2:0!
Х. Ларривей
83'
Замена
А. Лопес
️️️️
П. Эрнандес
78'
73'
Желтая карточка
П. Лопес
72'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ж. Симао
Замена
Л. Мадинда
️️️️
С. Мина
68'
67'
Желтая карточка
Ж. Симао
59'
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
46'
Замена
В. Касадесус
️️️️
Р. Гарсия
46'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
Х. Луис Моралес
ГОЛ! 1:0!
Х. Ларривей
Пас отдал
П. Эрнандес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
3-2-2-3
1
Альварес
21
Гомес
22
Радойя
22
Кабрал
17
Кастро
22
Мальо
7
Крон-Дели
19
Эрнандес
3
Нолито
77
Мина
11
Ларривей
4-1-2-1-2
13
Мариньо
19
Лопес
15
Карабелас
5
Родас
12
Хуанфран
18
Диоп
23
Симао
23
Иваншиц
14
Гарсия
25
Моралес
18
Баррал
19
Эрнандес
14
Лопес
14
Лопес
19
Эрнандес
77
Мина
8
Мадинда
8
Мадинда
77
Мина
11
Ларривей
19
Шарлес
19
Шарлес
11
Ларривей
23
Симао
22
Сиссоко
22
Сиссоко
23
Симао
25
Моралес
17
Ксуметра
17
Ксуметра
25
Моралес
14
Гарсия
11
Касадесус
11
Касадесус
14
Гарсия
Остались в запасе
Сельта
Леванте
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
88
Хесус Фернандес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Сельта - Леванте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Балаидос
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