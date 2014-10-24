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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ростов (мол)
Амкар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 24 октября 2014
Амкар (мол)
24.10.2014, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
4 : 1
Завершен
Ростов (мол)
14'
В. Камеш
30'
М. Мартынов (АГ)
74'
А. Курзенев
85'
Н. Голдобин
87'
А. Степанов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ростов (мол)
Замена
В. Кузнецов
️️️️
Д. Тюкалов
90'
Замена
И. Средняков
️️️️
А. Селихов
90'
88'
Вторая желтая
А. Лазуткин
87'
Замена
Ф. Кондрюков
️️️️
А. Смирнов
87'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Степанов
Замена
В. Шпитальный
️️️️
В. Камеш
85'
ГОЛ! 4:0!
Н. Голдобин
85'
74'
Пенальти не реализован!
А. Степанов
ГОЛ! 3:0!
А. Курзенев
74'
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Субботин
72'
Желтая карточка
В. Трошев
71'
63'
Замена
А. Демченко
️️️️
Б. Су Ю
Замена
А. Анфёров
️️️️
В. Чухланцев
63'
46'
Замена
Г. Козлов
️️️️
Э. Чеснаускис
46'
Замена
А. Степанов
️️️️
Д. Машкин
Желтая карточка
Д. Тюкалов
42'
39'
Замена
Д. Карташов
️️️️
Д. Остапенко
Замена
А. Курзенев
️️️️
В. Алейников
31'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Мартынов
30'
26'
Желтая карточка
А. Лазуткин
Желтая карточка
Е. Парамонов
26'
18'
Желтая карточка
Д. Остапенко
15'
Желтая карточка
Б. Су Ю
ГОЛ! 1:0!
В. Камеш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
51
Дмитрий Тюкалов
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
44
Антон Смирнов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Денис Машкин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Иван Лях
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
97
Никита Голдобин
ЛВ
49
Игорь Парамонов
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
15
Руслан Шаповалов
ПП
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
3-1-3-2-1
57
Селихов
51
Тюкалов
44
Пермяков
40
Трошев
38
Алейников
96
Чухланцев
11
Парамонов
33
Камеш
7
Вазитдинов
10
Урхов
9
Субботин
4-1-5
13
Чагров
45
Лазуткин
5
Кулабухов
2
Мартынов
44
Смирнов
5
Трошечкин
80
Машкин
47
Сиденко
8
Остапенко
86
Ю
88
Чеснаускис
51
Тюкалов
19
Кузнецов
19
Кузнецов
51
Тюкалов
33
Камеш
9
Шпитальный
9
Шпитальный
33
Камеш
96
Чухланцев
60
Анфёров
60
Анфёров
96
Чухланцев
57
Селихов
58
Средняков
58
Средняков
57
Селихов
38
Алейников
91
Курзенев
91
Курзенев
38
Алейников
9
Субботин
31
Соломатин
31
Соломатин
9
Субботин
86
Ю
17
Демченко
17
Демченко
86
Ю
80
Машкин
30
Степанов
30
Степанов
80
Машкин
88
Чеснаускис
50
Козлов
50
Козлов
88
Чеснаускис
8
Остапенко
8
Карташов
8
Карташов
8
Остапенко
44
Смирнов
60
Кондрюков
60
Кондрюков
44
Смирнов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ростов (мол)
49
Игорь Парамонов
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
97
Никита Голдобин
ЛВ
95
Михаил Рожков
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
15
Руслан Шаповалов
ПП
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Иван Лях
Остались в запасе
49
Игорь Парамонов
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
97
Никита Голдобин
ЛВ
95
Михаил Рожков
ЦП
Остались в запасе
15
Руслан Шаповалов
ПП
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Амкар (мол) - Ростов (мол)
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Рыбаков
(Ульяновск)
Стадион:
Звезда
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