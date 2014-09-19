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Расписание матчей 19-09-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
август 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
сентябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
октябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 8 тур Таблица
19 сентября, 20:00
Арсенал
0 : 1
Мордовия
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 4 тур Таблица
19 сентября, 23:00
Эльче
0 : 2
Эйбар
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 4 тур Таблица
19 сентября, 22:30
Фрайбург
2 : 2
Герта
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 6 тур Таблица
19 сентября, 22:30
Бордо
2 : 1
Эвиан
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 8 тур Таблица
19 сентября, 16:00
Ангушт
1 : 0
Астрахань
Матч завершен
19 сентября, 16:30
Анжи-2
0 : 1
МИТОС
Матч завершен
19 сентября, 17:00
Алания
1 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
19 сентября, 17:00
Терек-2
0 : 0
Ротор
Матч завершен
19 сентября, 18:30
Спартак-Нальчик
2 : 2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 1, 8 тур Таблица
19 сентября, 16:30
Дружба
1 : 1
Черноморец
Матч завершен
19 сентября, 17:00
Краснодар-2
1 : 1
Витязь
Матч завершен
19 сентября, 17:00
ТСК
4 : 0
Жемчужина
Матч отменен
19 сентября, 18:00
Афипс
2 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
19 сентября, 19:00
0 : 0
ФК Сочи-2013
Матч отменен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 8 тур Таблица
19 сентября, 11:00
Уфа (мол)
2 : 2
Урал (мол)
Матч завершен
19 сентября, 13:00
Кубань (мол)
0 : 1
Рубин (мол)
Матч завершен
19 сентября, 17:00
Спартак М (мол)
3 : 1
Ахмат (мол)
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 3 тур Таблица
19 сентября, 21:00
Эскишехирспор
0 : 2
Генчлербирлиги
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 8 тур Таблица
19 сентября, 22:30
Шарлеруа
2 : 1
Зюлте-Варегем
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 22 тур Таблица
19 сентября, 02:30
Коринтианс
1 : 1
Шапекоэнсе
Матч завершен
19 сентября, 02:30
Гойас
2 : 3
Атлетико Минейро
Матч завершен
19 сентября, 03:30
Гремио
0 : 0
Сантос
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 8 тур Таблица
19 сентября, 20:30
Рандерс
1 : 0
Силькеборг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 6 тур Таблица
19 сентября, 22:00
Виллем II
2 : 1
НАК Бреда
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 24 тур Таблица
19 сентября, 21:00
Бранн
1 : 1
Санднес Ульф
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 5 тур Таблица
19 сентября, 23:30
Витория Гимараеш
1 : 1
Пасуш де Феррейра
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 7 тур Таблица
19 сентября, 22:45
Партик Тисл
1 : 2
Сент-Миррен
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 8 тур Таблица
19 сентября, 22:15
Млада Болеслав
3 : 0
Теплице
Матч завершен
Россия
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