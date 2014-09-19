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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Герта
Фрайбург - Герта: обзор матча 19 сентября 2014
Фрайбург
19.09.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Герта
30'
М. Кемпф
79'
Ф. Клаус
36'
Ронни
90+7'
Ронни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Герта
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
Ронни
90'
+3
Красная карточка
Н. Шульц
Замена
Н. Хефлер
️️️️
В. Дарида
89'
83'
Желтая карточка
Й. Хегелер
ГОЛ! 2:1!
Ф. Клаус
Пас отдал
К. Геде
79'
75'
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Ф. Лустенбергер
70'
Желтая карточка
В. Штокер
68'
Замена
В. Штокер
️️️️
Г. Харагучи
Замена
М. Франтц
️️️️
М. Филипп
68'
51'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
46'
Замена
С. Калу
️️️️
Ю. Шибер
Замена
М. Муйджа
️️️️
О. Сорг
46'
36'
ГОЛ! 1:1!
Ронни
ГОЛ! 1:0!
М. Кемпф
Пас отдал
Д. Шмид
30'
26'
Желтая карточка
Ронни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
3-2-4-1
1
Бюрки
2
Кемпф
11
Крмас
25
Сорг
30
Гюнтер
7
Шмид
16
Дарида
30
Клаус
23
Шустер
31
Геде
26
Филипп
3-2-4-1
1
Крафт
21
Хосогаи
25
Брукс
28
Лустенбергер
22
Пекарик
14
Шульц
7
Беренс
13
Хегелер
78
Харагучи
12
Ронни
20
Шибер
16
Дарида
27
Хефлер
27
Хефлер
16
Дарида
25
Сорг
23
Муйджа
23
Муйджа
25
Сорг
26
Филипп
8
Франтц
8
Франтц
26
Филипп
28
Лустенбергер
5
Хейтинга
5
Хейтинга
28
Лустенбергер
78
Харагучи
14
Штокер
14
Штокер
78
Харагучи
20
Шибер
8
Калу
8
Калу
20
Шибер
Остались в запасе
Фрайбург
Герта
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Фрайбург - Герта
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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