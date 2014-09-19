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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Эйбар
Эльче - Эйбар: обзор матча 19 сентября 2014
Эльче
19.09.2014, пятница, 23:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 2
Завершен
Эйбар
3'
Д. Гарсия
42'
Р. Альбентоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Эйбар
Желтая карточка
Д. Суарес
90'
+1
82'
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
Сауль
Замена
А. Хименес
️️️️
Г. Родригеш
77'
Желтая карточка
Д. Ломбан
71'
66'
Замена
Х. Лара
️️️️
Анхель
Замена
В. Родригес
️️️️
А. Гонсалес
60'
49'
Замена
М. Кастельяно
️️️️
Абрахам
Замена
К. Эррера
️️️️
Коро
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Р. Альбентоса
Пас отдал
Сауль
31'
Желтая карточка
Ирурета
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Эйбар
1
Ирурета
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
9
Анхель
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Марио Пашалич
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
23
Дани Ньето
ЦФ
4-3-2-1
22
Тытонь
21
Альбасар
18
Ломбан
3
Роко
22
Суарес
76
Файр
5
Москера
8
Гонсалес
10
Родригеш
10
Коро
9
Жонатас
3-2-3-2
1
Ирурета
16
Навас
6
Альбентоса
22
Абрахам
2
Капа
2
Боведа
11
Сауль
14
Эррасти
14
Дани Гарсия
10
Арруабаррена
9
Анхель
8
Гонсалес
8
Родригес
8
Родригес
8
Гонсалес
10
Коро
17
Эррера
17
Эррера
10
Коро
10
Родригеш
20
Хименес
20
Хименес
10
Родригеш
11
Сауль
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
11
Сауль
22
Абрахам
16
Кастельяно
16
Кастельяно
22
Абрахам
9
Анхель
23
Хави Лара
23
Хави Лара
9
Анхель
Остались в запасе
Эльче
Эйбар
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Эльче - Эйбар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Мартинес Валеро
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