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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Мордовия
Арсенал - Мордовия: обзор матча 19 сентября 2014
Арсенал
19.09.2014, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия
69'
Р. Мухаметшин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Мордовия
Желтая карточка
Л. Тесак
90'
89'
Желтая карточка
Данило
87'
Замена
А. Бобер
️️️️
О. Власов
Замена
А. Базанов
️️️️
В. Рыжков
77'
76'
Желтая карточка
М. Ломич
70'
Замена
Данило
️️️️
А. Дудиев
69'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
А. Дудиев
55'
Желтая карточка
Р. Нахушев
49'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
46'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Е. Луценко
Замена
И. Ершов
️️️️
И. Лозенков
46'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Кутьин
46'
20'
Желтая карточка
О. Власов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
14
Сергей Маслов
ПЗ
4
Андрей Васильев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
28
Владислав Рыжков
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
0
Артур Малоян
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
40
Милан Перендиа
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
20
Митчелл Дональд
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-2-3-1
1
Филимонов
8
Тесак
14
Лозенков
19
Осипов
14
Маслов
90
Лях
28
Рыжков
4
Васильев
21
Зотов
0
Малоян
48
Кутьин
3-4-2-1
1
Коченков
8
Дудиев
5
Васин
55
Нахушев
40
Перендиа
6
Ле Таллек
18
Ниассе
32
Ломич
20
Дональд
84
Власов
48
Луценко
14
Лозенков
22
Ершов
22
Ершов
14
Лозенков
48
Кутьин
10
Кузнецов
10
Кузнецов
48
Кутьин
28
Рыжков
11
Базанов
11
Базанов
28
Рыжков
8
Дудиев
90
Данило
90
Данило
8
Дудиев
84
Власов
8
Бобер
8
Бобер
84
Власов
48
Луценко
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
48
Луценко
Остались в запасе
Арсенал
Мордовия
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Арсенал - Мордовия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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