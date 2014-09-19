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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Рубин (мол)
Кубань (мол) - Рубин (мол): обзор матча 19 сентября 2014
Кубань (мол)
19.09.2014, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 1
Завершен
Рубин (мол)
54'
Б. Давлатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Рубин (мол)
90'
Желтая карточка
Г. Арутюнян
Желтая карточка
М. Майрович
87'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Т. Закиров
77'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
В. Тюфяков
77'
71'
Замена
Т. Коблов
️️️️
И. Ахметов
69'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
И. Сафеев
Замена
М. Майрович
️️️️
К. Волчков
67'
61'
Замена
А. Вшивцев
️️️️
Р. Каусаров
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Давлатов
51'
Желтая карточка
Д. Кибардин
46'
Замена
И. Зайцев
️️️️
М. Петролай
46'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
М. Кобахидзе
Желтая карточка
В. Тюфяков
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
91
Антон Моисеев
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
87
Ислам Цаниев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
50
Иван Зайцев
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
86
Тимур Коблов
ЦФ
4-2-3-1
12
Шевченко
24
Джамалутдинов
64
Закиров
24
Клещенко
4
Волчков
8
Чувилов
8
Якуба
31
Каретник
89
Тюфяков
22
Завезен
19
Секрет
4-1-3-1
70
Щетинин
81
Сафеев
30
Хабибуллин
3
Кибардин
23
Кобахидзе
2
Петролай
11
Давлатов
96
Каусаров
97
Ахметов
56
Арутюнян
64
Закиров
44
Журавлев
44
Журавлев
64
Закиров
89
Тюфяков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
89
Тюфяков
4
Волчков
10
Майрович
10
Майрович
4
Волчков
96
Каусаров
23
Вшивцев
23
Вшивцев
96
Каусаров
2
Петролай
50
Зайцев
50
Зайцев
2
Петролай
81
Сафеев
83
Кузнецов
83
Кузнецов
81
Сафеев
97
Ахметов
86
Коблов
86
Коблов
97
Ахметов
23
Кобахидзе
28
Сорокин
28
Сорокин
23
Кобахидзе
Остались в запасе
Кубань (мол)
Рубин (мол)
78
Игорь Пономарёв
ЦП
67
Николай Костенко
ВР
91
Антон Моисеев
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
87
Ислам Цаниев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Остались в запасе
78
Игорь Пономарёв
ЦП
67
Николай Костенко
ВР
91
Антон Моисеев
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
87
Ислам Цаниев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
Остались в запасе
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Кубань (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вадим Токарев
(Курск)
Стадион:
Труд
Новости команд
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«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
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Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
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2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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