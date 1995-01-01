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    Ислам Цаниев

    #87 | Полузащитник
    Имя Ислам
    Отчество Мухтарович
    Фамилия Цаниев
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 173
    Вес 72
    Стоимость:
    € 325
    тыс
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