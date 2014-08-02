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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Уфа (мол)
Кубань (мол) - Уфа (мол): обзор матча 02 августа 2014
Кубань (мол)
02.08.2014, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
3 : 1
Завершен
Уфа (мол)
29'
Ю. Журавлев
44'
М. Майрович
64'
Д. Якуба
26'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Уфа (мол)
Замена
Т. Закиров
️️️️
Р. Джамалутдинов
90'
Замена
А. Моисеев
️️️️
Д. Якуба
89'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Майрович
85'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
М. Лаук
83'
78'
Замена
Д. Гайсин
️️️️
Э. Шайхутдинов
Замена
А. Ахмеджанов
️️️️
С. Кагермазов
74'
73'
Замена
В. Морозов
️️️️
И. Севастьянов
Замена
И. Цаниев
️️️️
В. Тюфяков
72'
68'
Замена
С. Тамразов
️️️️
Б. Хаернасов
ГОЛ! 3:1!
Д. Якуба
64'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
А. Зиньковский
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Майрович
44'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Журавлев
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
10
Максим Майрович
ЦФ
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
79
Олег Купряков
ЦЗ
94
Эдуард Шайхутдинов
ЦЗ
55
Станислав Бугаев
ЦЗ
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
23
Илья Севастьянов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
77
Булат Хаернасов
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Макич Микаэлян
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
87
Ислам Цаниев
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
91
Антон Моисеев
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
Уфа (мол)
30
Виктор Янбарисов
ВР
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
80
Денис Гильманов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Денис Гайсин
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Байчора
24
Джамалутдинов
44
Журавлев
24
Клещенко
13
Кагермазов
8
Якуба
4
Волчков
89
Тюфяков
77
Зиньковский
10
Лаук
10
Майрович
3-2-2-1-2
23
Леонов
55
Бугаев
90
Шайбеков
13
Верховцов
79
Купряков
94
Шайхутдинов
23
Севастьянов
17
Васильев
18
Килин
98
Якупов
77
Хаернасов
10
Лаук
78
Пономарёв
78
Пономарёв
10
Лаук
10
Майрович
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Майрович
89
Тюфяков
87
Цаниев
87
Цаниев
89
Тюфяков
8
Якуба
91
Моисеев
91
Моисеев
8
Якуба
24
Джамалутдинов
64
Закиров
64
Закиров
24
Джамалутдинов
13
Кагермазов
13
Ахмеджанов
13
Ахмеджанов
13
Кагермазов
77
Зиньковский
22
Завезен
22
Завезен
77
Зиньковский
23
Севастьянов
48
Морозов
48
Морозов
23
Севастьянов
94
Шайхутдинов
99
Гайсин
99
Гайсин
94
Шайхутдинов
77
Хаернасов
50
Тамразов
50
Тамразов
77
Хаернасов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Уфа (мол)
10
Егор Рудковский
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
80
Денис Гильманов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
85
Эрик Салихов
ЦЗ
30
Виктор Янбарисов
ВР
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Макич Микаэлян
Остались в запасе
10
Егор Рудковский
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
Остались в запасе
80
Денис Гильманов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
85
Эрик Салихов
ЦЗ
30
Виктор Янбарисов
ВР
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Макич Микаэлян
Статистика матча Кубань (мол) - Уфа (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
Труд
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2020.10.29 12:59
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2018.11.11 10:42
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