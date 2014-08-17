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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Амкар (мол)
Кубань (мол) - Амкар (мол): обзор матча 17 августа 2014
Кубань (мол)
17.08.2014, воскресенье, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 0
Завершен
Амкар (мол)
49'
А. Секрет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Амкар (мол)
Замена
А. Моисеев
️️️️
М. Лаук
90'
+2
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Секрет
70'
ГОЛ! 1:0!
А. Секрет
49'
46'
Замена
Д. Тюкалов
️️️️
В. Шпитальный
46'
Замена
А. Субботин
️️️️
В. Чухланцев
46'
Замена
В. Алейников
️️️️
А. Шаваев
46'
Замена
Я. Гол
️️️️
Б. Идову
46'
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
С. Таказов
45'
Желтая карточка
В. Трошев
35'
Желтая карточка
Н. Пермяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
8
Виктор Чувилов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
91
Антон Моисеев
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
87
Ислам Цаниев
ЦП
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
51
Дмитрий Тюкалов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
5
Януш Гол
ОП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Шевченко
13
Кагермазов
24
Джамалутдинов
24
Клещенко
8
Чувилов
8
Якуба
89
Тюфяков
22
Завезен
10
Лаук
19
Секрет
10
Запорожцев
4-2-1-3
57
Селихов
44
Пермяков
40
Трошев
30
Таказов
30
Идову
96
Чухланцев
8
Шаваев
10
Урхов
60
Анфёров
9
Шпитальный
19
Кузнецов
10
Лаук
91
Моисеев
91
Моисеев
10
Лаук
19
Секрет
77
Зиньковский
77
Зиньковский
19
Секрет
9
Шпитальный
51
Тюкалов
51
Тюкалов
9
Шпитальный
30
Таказов
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
30
Таказов
8
Шаваев
38
Алейников
38
Алейников
8
Шаваев
30
Идову
5
Гол
5
Гол
30
Идову
96
Чухланцев
9
Субботин
9
Субботин
96
Чухланцев
Остались в запасе
Кубань (мол)
Амкар (мол)
78
Игорь Пономарёв
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
94
Андрей Цепа
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
87
Ислам Цаниев
ЦП
67
Николай Костенко
ВР
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
78
Игорь Пономарёв
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
94
Андрей Цепа
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
87
Ислам Цаниев
ЦП
67
Николай Костенко
ВР
Остались в запасе
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Кубань (мол) - Амкар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сальников
(Краснодар)
Стадион:
Труд
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2018.05.12 21:05
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2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
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2018.04.13 15:58
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2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
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2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
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2018.04.13 15:58
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