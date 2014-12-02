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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Краснодар (мол)
Кубань (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 02 декабря 2014
Кубань (мол)
02.12.2014, вторник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
8'
А. Секрет
10'
М. Майрович
28'
И. Нурисов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Краснодар (мол)
Желтая карточка
И. Нурисов
90'
+2
87'
Желтая карточка
И. Жигулев
Замена
А. Хубежов
️️️️
Ю. Журавлев
87'
Замена
А. Моисеев
️️️️
А. Секрет
84'
83'
Замена
В. Скляр
️️️️
Б. Шавлохов
Замена
М. Лаук
️️️️
Ю. Завезен
80'
77'
Замена
А. Орлов
️️️️
Д. Фомин
Замена
К. Волчков
️️️️
Д. Якуба
77'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
В. Чувилов
73'
Желтая карточка
А. Секрет
71'
66'
Замена
Д. Васенин
️️️️
Н. Гаджиев
Замена
Р. Джамалутдинов
️️️️
Т. Закиров
66'
Желтая карточка
Ю. Завезен
57'
55'
Желтая карточка
Д. Горячкин
50'
Желтая карточка
М. Старков
50'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
Желтая карточка
В. Шевченко
50'
Желтая карточка
В. Чувилов
50'
46'
Замена
Н. Акимов
️️️️
А. Агеев
46'
Замена
И. Жигулев
️️️️
И. Черчесов
46'
Замена
Д. Бочкарёв
️️️️
А. Марченко
Замена
В. Тюфяков
️️️️
М. Майрович
46'
38'
Замена
А. Шишкин
️️️️
Д. Воробьев
Желтая карточка
Т. Закиров
35'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Нурисов
28'
ГОЛ! 2:0!
М. Майрович
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Секрет
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
65
Борис Шавлохов
ЦП
90
Инал Черчесов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
91
Антон Моисеев
ЦП
87
Ислам Цаниев
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
Краснодар (мол)
23
Станислав Антипин
ВР
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
57
Никита Акимов
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
97
Алексей Шишкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
14
Денис Васенин
ЦФ
3-2-3-2
12
Шевченко
64
Закиров
44
Журавлев
24
Клещенко
8
Чувилов
8
Якуба
90
Нурисов
17
Коновалов
22
Завезен
10
Майрович
19
Секрет
4-1-2-1-2
61
Горячкин
77
Старков
48
Марченко
5
Стежко
3
Гогличидзе
74
Фомин
65
Шавлохов
90
Черчесов
76
Агеев
10
Воробьев
97
Гаджиев
10
Майрович
89
Тюфяков
89
Тюфяков
10
Майрович
64
Закиров
24
Джамалутдинов
24
Джамалутдинов
64
Закиров
8
Чувилов
13
Кагермазов
13
Кагермазов
8
Чувилов
8
Якуба
4
Волчков
4
Волчков
8
Якуба
44
Журавлев
68
Хубежов
68
Хубежов
44
Журавлев
19
Секрет
91
Моисеев
91
Моисеев
19
Секрет
22
Завезен
10
Лаук
10
Лаук
22
Завезен
76
Агеев
57
Акимов
57
Акимов
76
Агеев
48
Марченко
72
Бочкарёв
72
Бочкарёв
48
Марченко
97
Гаджиев
14
Васенин
14
Васенин
97
Гаджиев
74
Фомин
24
Орлов
24
Орлов
74
Фомин
10
Воробьев
97
Шишкин
97
Шишкин
10
Воробьев
65
Шавлохов
80
Скляр
80
Скляр
65
Шавлохов
90
Черчесов
10
Жигулев
10
Жигулев
90
Черчесов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Краснодар (мол)
67
Николай Костенко
ВР
78
Игорь Пономарёв
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
87
Ислам Цаниев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
67
Николай Костенко
ВР
78
Игорь Пономарёв
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
87
Ислам Цаниев
ЦП
Остались в запасе
70
Арутюн Григорян
АП
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Кубань (мол) - Краснодар (мол)
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Баранов
(Волжский)
Стадион:
Труд
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