Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Ростов (мол)
Кубань (мол) - Ростов (мол): обзор матча 07 августа 2014
Кубань (мол)
07.08.2014, четверг, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 2
Завершен
Ростов (мол)
12'
Н. Николич (П)
59'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Ростов (мол)
90'
+2
Замена
Г. Козлов
️️️️
М. Мартынов
Замена
А. Моисеев
️️️️
Д. Якуба
90'
Замена
А. Цепа
️️️️
В. Тюфяков
89'
88'
Замена
Д. Остапенко
️️️️
Д. Карташов
Замена
И. Пономарёв
️️️️
Р. Джамалутдинов
85'
Замена
Т. Закиров
️️️️
С. Кагермазов
85'
Замена
А. Ахмеджанов
️️️️
М. Лаук
85'
71'
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Степанов
Желтая карточка
С. Кагермазов
67'
66'
Замена
А. Демченко
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Ю. Завезен
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
Н. Николич
Желтая карточка
Д. Якуба
42'
35'
Желтая карточка
А. Лазуткин
30'
Желтая карточка
А. Трошечкин
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Николич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
44
Антон Смирнов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
87
Ислам Цаниев
ЦП
91
Антон Моисеев
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
Ростов (мол)
17
Андрей Демченко
ЛЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Байчора
44
Журавлев
24
Джамалутдинов
24
Клещенко
13
Кагермазов
8
Якуба
4
Волчков
89
Тюфяков
22
Завезен
10
Лаук
10
Майрович
4-2-2-2
82
Суслов
45
Лазуткин
5
Кулабухов
2
Мартынов
44
Смирнов
8
Карташов
5
Трошечкин
8
Канга
88
Чеснаускис
30
Степанов
23
Николич
8
Якуба
91
Моисеев
91
Моисеев
8
Якуба
89
Тюфяков
94
Цепа
94
Цепа
89
Тюфяков
24
Джамалутдинов
78
Пономарёв
78
Пономарёв
24
Джамалутдинов
13
Кагермазов
64
Закиров
64
Закиров
13
Кагермазов
22
Завезен
77
Зиньковский
77
Зиньковский
22
Завезен
10
Лаук
13
Ахмеджанов
13
Ахмеджанов
10
Лаук
30
Степанов
47
Сиденко
47
Сиденко
30
Степанов
2
Мартынов
50
Козлов
50
Козлов
2
Мартынов
8
Карташов
8
Остапенко
8
Остапенко
8
Карташов
88
Чеснаускис
17
Демченко
17
Демченко
88
Чеснаускис
Остались в запасе
Кубань (мол)
Ростов (мол)
87
Ислам Цаниев
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
10
Егор Рудковский
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
87
Ислам Цаниев
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
10
Егор Рудковский
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Кубань (мол) - Ростов (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Ростов (мол)
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+