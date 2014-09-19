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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Урал (мол)
Уфа (мол) - Урал (мол): обзор матча 19 сентября 2014
Уфа (мол)
19.09.2014, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
2 : 2
Завершен
Урал (мол)
11'
И. Якупов
45+1'
И. Безденежных
28'
М. Филиппов
60'
А. Соболев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Урал (мол)
90'
+1
Замена
Р. Киреев
️️️️
Н. Мамонов
75'
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Ламбарский
Замена
С. Кречетов
️️️️
И. Якупов
73'
65'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
А. Соболев
60'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Соболев
58'
Замена
П. Репин
️️️️
С. Серченков
Замена
Д. Гильманов
️️️️
С. Тамразов
56'
46'
Замена
А. Бабушкин
️️️️
Р. Емельянов
46'
Замена
Н. Тихонов
️️️️
А. Омарбеков
ГОЛ! 2:1!
И. Безденежных
45'
+1
Замена
А. Шайбеков
️️️️
Н. Безлихотнов
45'
Замена
А. Васильев
️️️️
Т. Акахоши
34'
30'
Желтая карточка
Р. Емельянов
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Филиппов
ГОЛ! 1:0!
И. Якупов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
94
Эдуард Шайхутдинов
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Александр Кашкаров
ЦП
38
Никита Мамонов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Уфа (мол)
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
95
Сергей Кречетов
ЦП
80
Денис Гильманов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
43
Павел Репин
ЦП
31
Никита Тихонов
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
95
Александр Бабушкин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-3-1-2
23
Леонов
94
Шайхутдинов
48
Морозов
79
Купряков
44
Тишкин
50
Тамразов
23
Севастьянов
87
Безденежных
90
Безлихотнов
27
Акахоши
98
Якупов
3-1-4-1-1
99
Арапов
32
Дорожинский
23
Вакурин
38
Омарбеков
92
Емельянов
38
Мамонов
42
Филиппов
19
Ламбарский
94
Кашкаров
8
Серченков
0
Соболев
98
Якупов
95
Кречетов
95
Кречетов
98
Якупов
90
Безлихотнов
90
Шайбеков
90
Шайбеков
90
Безлихотнов
50
Тамразов
80
Гильманов
80
Гильманов
50
Тамразов
27
Акахоши
17
Васильев
17
Васильев
27
Акахоши
8
Серченков
43
Репин
43
Репин
8
Серченков
38
Мамонов
72
Киреев
72
Киреев
38
Мамонов
38
Омарбеков
31
Тихонов
31
Тихонов
38
Омарбеков
0
Соболев
71
Гулиев
71
Гулиев
0
Соболев
92
Емельянов
95
Бабушкин
95
Бабушкин
92
Емельянов
19
Ламбарский
10
Юсупов
10
Юсупов
19
Ламбарский
Остались в запасе
Уфа (мол)
Урал (мол)
Главный тренер
Сергей Томаров
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
Остались в запасе
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Игорь Бахтин
Статистика матча Уфа (мол) - Урал (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Динамо
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Урал (мол)
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