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    Расписание матчей 15-10-2014

    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    15 октября, среда
    03:00
    Чили
    2:2
    Боливия
    Матч завершен
    15 октября, среда
    03:00
    Сальвадор
    1:5
    Эквадор
    Матч завершен
    15 октября, среда
    04:00
    США
    1:1
    Гондурас
    Матч завершен
    15 октября, среда
    05:00
    Перу
    1:0
    Гватемала
    Матч завершен
    15 октября, среда
    05:15
    Канада
    0:1
    Колумбия
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2014/2015), 9 тур
    15 октября, среда
    11:00
    Луч
    1:2
    Анжи
    Матч завершен
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