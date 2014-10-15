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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Колумбия
Канада - Колумбия: обзор матча 15 октября 2014
Канада
15.10.2014, среда, 05:15
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Канада - Колумбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
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Чили
- : -
18.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
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