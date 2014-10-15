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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сальвадор - Эквадор
Сальвадор - Эквадор: обзор матча 15 октября 2014
Сальвадор
15.10.2014, среда, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 5
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сальвадор - Эквадор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
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