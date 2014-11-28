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октябрь 2014
ноябрь 2014
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 15 тур
Ростов
1 : 1
Амкар-Пермь
Матч завершен
Лига Европы (2014/2015). группа E, 5 тур
Эшторил
3 : 3
ПСВ
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 13 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
Эльче
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 13 тур
Фрайбург
1 : 4
Штутгарт
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 15 тур
Марсель
2 : 0
Нант
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 16 тур
ЦСКА (мол)
4 : 0
Уфа (мол)
Матч завершен
Арсенал Т (мол)
4 : 1
Урал (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
2 : 1
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 11 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Коньяспор
Матч завершен
Истанбул Башакшехир
0 : 0
Бурсаспор
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 17 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
Гент
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 16 тур
Сендерийск
0 : 0
Эсбьерг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 14 тур
Дордрехт
0 : 4
Виллем II
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 11 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
Морейренcе
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 16 тур
Динамо
2 : 0
Теплице
Матч завершен
Баник
0 : 0
Славия
Матч завершен