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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эшторил - ПСВ
Эшторил - ПСВ: обзор матча 28 ноября 2014
Эшторил
28.11.2014, пятница, 19:00
Лига Европы, группа E, 5 тур
3 : 3
Завершен
ПСВ
12'
Тозе
30'
Кука
39'
Д. Амаду
6'
М. Депай
14'
Л. Нарсинг
82'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - ПСВ
89'
Желтая карточка
Й. Виллемс
89'
Желтая карточка
А. Гуардадо
82'
ГОЛ! 3:3!
Д. Вейналдум
Желтая карточка
Р. Фернандеш
80'
ГОЛ! 3:2!
Д. Амаду
Пас отдал
Кука
39'
ГОЛ! 2:2!
Кука
Пас отдал
Тозе
30'
14'
ГОЛ! 1:2!
Л. Нарсинг
Пас отдал
Й. Виллемс
ГОЛ! 1:1!
Тозе
Пас отдал
Себа
12'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
Л. Нарсинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
1
Павел Кешек
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
3
Эмидиу Рафаэл
ЦЗ
2
Йоан Тавареш
ЦЗ
5
Андерсон Луис
ПЗ
25
Диогу Амаду
ОП
13
Андерсон Эсити
ЦП
20
Тозе
АП
10
Кука
ЦФ
13
Клебер
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Жозе Коусейру
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
2
Бруно Насименто
ЦЗ
4
Бруну Мигел
ЦЗ
55
Бабанко
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
11
Артуро
ЦФ
32
Рикарду Ваш
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Кешек
26
Фернандеш
3
Рафаэл
2
Тавареш
5
Андерсон Луис
25
Амаду
13
Эсити
20
Тозе
92
Себа
13
Клебер
10
Кука
4-3-3
41
Зут
4
Ариас
4
Рекик
25
Брума
15
Виллемс
6
Махер
23
Вейналдум
18
Гуардадо
10
Депай
26
де Йонг
7
Нарсинг
Остались в запасе
Эшторил
ПСВ
2
Бруно Насименто
ЦЗ
55
Бабанко
ЦП
11
Артуро
ЦФ
32
Рикарду Ваш
ЦФ
13
Вагнер да Силва
ВР
4
Бруну Мигел
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Главный тренер
Жозе Коусейру
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
2
Бруно Насименто
ЦЗ
55
Бабанко
ЦП
11
Артуро
ЦФ
32
Рикарду Ваш
ЦФ
13
Вагнер да Силва
ВР
4
Бруну Мигел
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Жозе Коусейру
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Эшторил - ПСВ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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