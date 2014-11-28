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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 28 ноября 2014
Фрайбург
28.11.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 4
Завершен
Штутгарт
42'
В. Дарида
31'
М. Харник
53'
К. Груэсо
68'
Т. Вернер
76'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Штутгарт
Желтая карточка
Н. Хефлер
90'
+2
90'
+1
Замена
Д. Гинчек
️️️️
К. Груэсо
Замена
М. Франтц
️️️️
А. Мехмеди
84'
76'
ГОЛ! 1:4!
М. Харник
Пас отдал
Г. Сакаи
75'
Замена
Г. Сакаи
️️️️
М. Ляйтнер
Замена
Д. Шахин
️️️️
С. Фрайс
72'
Желтая карточка
А. Мехмеди
71'
Красная карточка
С. Митрович
70'
68'
ГОЛ! 1:3!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Ляйтнер
66'
Замена
К. Рауш
️️️️
С. Сарарер
Замена
С. Керк
️️️️
Ф. Клаус
54'
53'
ГОЛ! 1:2!
К. Груэсо
ГОЛ! 1:1!
В. Дарида
Пас отдал
К. Гюнтер
42'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Харник
Пас отдал
А. Рюдигер
19'
Желтая карточка
К. Груэсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
3-3-3-1
1
Бюрки
23
Митрович
25
Сорг
3
Торрехон
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
16
Дарида
30
Клаус
9
Фрайс
14
Мехмеди
4-3-1-2
26
Ульрайх
32
Баумгартль
22
Рюдигер
17
Кляйн
14
Глоушек
4
Гентнер
11
Груэсо
78
Ляйтнер
23
Сарарер
11
Вернер
22
Харник
9
Фрайс
9
Шахин
9
Шахин
9
Фрайс
30
Клаус
37
Керк
37
Керк
30
Клаус
14
Мехмеди
8
Франтц
8
Франтц
14
Мехмеди
78
Ляйтнер
2
Сакаи
2
Сакаи
78
Ляйтнер
23
Сарарер
34
Рауш
34
Рауш
23
Сарарер
11
Груэсо
10
Гинчек
10
Гинчек
11
Груэсо
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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