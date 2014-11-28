Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эльче
Реал Сосьедад - Эльче: обзор матча 28 ноября 2014
Реал Сосьедад
28.11.2014, пятница, 22:45
Испания. Примера, 13 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
3'
К. Вела
31'
К. Вела
53'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эльче
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Вела
87'
82'
Желтая карточка
Д. Сисма
76'
Желтая карточка
В. Родригес
76'
Замена
Х. Анхель Алонсо
️️️️
П. Москера
Замена
Р. Пардо
️️️️
С. Каналес
71'
62'
Желтая карточка
Г. Родригеш
60'
Замена
Коро
️️️️
К. Эррера
ГОЛ! 3:0!
К. Вела
Пас отдал
К. Мартинес
53'
46'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Ф. Файр
ГОЛ! 2:0!
К. Вела
Пас отдал
Х. Прието
31'
28'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
С. Каналес
14'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
И. Агиррече
8'
Желтая карточка
И. Ансотеги
5'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
С. Каналес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Эльче
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
10
Коро
АП
8
Марио Пашалич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
3-4-1-2
13
Зубикараи
15
Ансотеги
3
де ла Белья
19
Мартинес
23
Гранеро
5
Бергара
6
Элустондо
10
Прието
20
Каналес
10
Вела
9
Агиррече
4-3-1-2
22
Тытонь
22
Суарес
18
Пелегрин
18
Ломбан
5
Сисма
8
Гонсалес
5
Москера
76
Файр
8
Родригес
9
Жонатас
17
Эррера
20
Каналес
14
Пардо
14
Пардо
20
Каналес
10
Вела
5
Кастро
5
Кастро
10
Вела
9
Агиррече
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
9
Агиррече
5
Москера
14
Анхель Алонсо
14
Анхель Алонсо
5
Москера
17
Эррера
10
Коро
10
Коро
17
Эррера
76
Файр
10
Родригеш
10
Родригеш
76
Файр
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эльче
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
8
Марио Пашалич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
8
Марио Пашалич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Реал Сосьедад - Эльче
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Эльче
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Эльче» и «Валенсии» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+