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Ростов - Амкар-Пермь
Ростов - Амкар-Пермь: обзор матча 28 ноября 2014
Ростов
28.11.2014, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
41'
А. Бухаров (П)
11'
Я. Гол
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Амкар-Пермь
90'
+1
Желтая карточка
Р. Герус
90'
Замена
М. Якубко
️️️️
Д. Дзахов
86'
Вторая желтая
И. Черенчиков
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
К. Гуелор Канга
84'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Бухаров
78'
59'
Замена
И. Пикущак
️️️️
Я. Гол
56'
Желтая карточка
Ф. Огуде
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бухаров
41'
39'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Б. Йовичич
Замена
Баштуш
️️️️
С. Ксулу
23'
20'
Желтая карточка
И. Черенчиков
11'
ГОЛ! 0:1!
Я. Гол
Пас отдал
А. Коломейцев
8'
Желтая карточка
Я. Гол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
71
Давид Дзахов
ПП
18
Александр Коломейцев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
9
Марко Симоновски
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
26
Бордачев
0
Дьяков
42
Ксулу
2
Горо
6
Торбинский
8
Гацкан
10
Григорьев
8
Канга
2
Калачев
11
Бухаров
3-4-2-1
1
Герус
4
Никитин
30
Таказов
79
Черенчиков
11
Занев
32
Йовичич
5
Гол
23
Баланович
71
Дзахов
8
Огуде
18
Коломейцев
42
Ксулу
15
Баштуш
15
Баштуш
42
Ксулу
8
Канга
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
8
Канга
11
Бухаров
7
Полоз
7
Полоз
11
Бухаров
32
Йовичич
8
Шаваев
8
Шаваев
32
Йовичич
71
Дзахов
26
Якубко
26
Якубко
71
Дзахов
5
Гол
10
Пикущак
10
Пикущак
5
Гол
Остались в запасе
Ростов
Амкар-Пермь
7
Ника Чхапелия
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
35
Сослан Джанаев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Игорь Гамула
9
Марко Симоновски
ЦФ
57
Александр Селихов
ВР
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
7
Ника Чхапелия
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
35
Сослан Джанаев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
9
Марко Симоновски
ЦФ
57
Александр Селихов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Ростов - Амкар-Пермь
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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