Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Арсенал Т (мол) - Урал (мол)
Арсенал Т (мол) - Урал (мол): обзор матча 28 ноября 2014
Арсенал Т (мол)
28.11.2014, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
4 : 1
Завершен
Урал (мол)
9'
Р. Салимов
43'
Р. Изотов
86'
Р. Изотов
90'
Р. Салимов
30'
М. Филиппов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал Т (мол) - Урал (мол)
90'
Замена
Д. Давлетшин
️️️️
М. Филиппов
90'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
С. Серченков
Замена
А. Бабушкин
️️️️
Р. Гагиты
90'
ГОЛ! 4:1!
Р. Салимов
90'
Замена
А. Мингазов
️️️️
Р. Изотов
89'
ГОЛ! 3:1!
Р. Изотов
86'
85'
Замена
Н. Тихонов
️️️️
Р. Гавтадзе
Замена
С. Степанов
️️️️
В. Зотов
79'
Замена
Н. Сорокин
️️️️
В. Орлов
79'
75'
Красная карточка
Н. Дурандин
Замена
В. Зотов
️️️️
Е. Алфёров
63'
Желтая карточка
Е. Алфёров
58'
54'
Замена
Д. Чернов
️️️️
А. Вакурин
46'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
Д. Дорожкин
46'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Г. Асеведо
ГОЛ! 2:1!
Р. Изотов
43'
41'
Желтая карточка
Д. Дорожкин
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Филиппов
ГОЛ! 1:0!
Р. Салимов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал Т (мол)
16
Александр Лейкин
ВР
37
Дмитрий Цуканов
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
33
Александр Котенко
ЦП
73
Ренат Гагиты
ЦП
15
Виталий Орлов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Арсенал Т (мол)
61
Антон Ильин
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
66
Александр Карасёв
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
78
Антон Бабушкин
ЦП
57
Владислав Зотов
ЦП
51
Алексей Юрчак
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
95
Сергей Степанов
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
31
Никита Тихонов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
3-4-1-2
16
Лейкин
37
Цуканов
92
Налетов
11
Стародуб
33
Котенко
15
Орлов
17
Алфёров
73
Гагиты
5
Салимов
17
Закарлюка
9
Изотов
2-5-2-1
99
Арапов
23
Вакурин
32
Дорожинский
42
Филиппов
53
Нисафутдинов
30
Асеведо
27
Чудин
94
Кашкаров
8
Серченков
62
Гавтадзе
13
Дорожкин
9
Изотов
27
Мингазов
27
Мингазов
9
Изотов
15
Орлов
2
Сорокин
2
Сорокин
15
Орлов
73
Гагиты
78
Бабушкин
78
Бабушкин
73
Гагиты
Зотов
95
Степанов
95
Степанов
Зотов
17
Алфёров
57
Зотов
57
Зотов
17
Алфёров
62
Гавтадзе
31
Тихонов
31
Тихонов
62
Гавтадзе
8
Серченков
55
Шумихин
55
Шумихин
8
Серченков
13
Дорожкин
81
Дурандин
81
Дурандин
13
Дорожкин
42
Филиппов
95
Давлетшин
95
Давлетшин
42
Филиппов
23
Вакурин
4
Чернов
4
Чернов
23
Вакурин
30
Асеведо
19
Ламбарский
19
Ламбарский
30
Асеведо
Остались в запасе
Арсенал Т (мол)
Урал (мол)
40
Павел Борисов
ЦЗ
61
Антон Ильин
ВР
66
Александр Карасёв
ЦЗ
22
Иван Бакланов
ПВ
51
Алексей Юрчак
ЦП
99
Александр Шмаров
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
40
Павел Борисов
ЦЗ
61
Антон Ильин
ВР
66
Александр Карасёв
ЦЗ
22
Иван Бакланов
ПВ
51
Алексей Юрчак
ЦП
99
Александр Шмаров
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Арсенал Т (мол) - Урал (мол)
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Новости команд
Все
Арсенал Т (мол)
Урал (мол)
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков
2021.03.17 13:30
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей
2019.10.30 15:33
2
В матче молодежного первенства «Ахмат» – «Арсенал» судья удалил троих игроков за драку
2019.10.26 11:53
Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков
2021.03.17 13:30
Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей
2019.10.30 15:33
2
В матче молодежного первенства «Ахмат» – «Арсенал» судья удалил троих игроков за драку
2019.10.26 11:53
Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте
2019.09.29 15:25
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
2019.07.28 13:37
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+